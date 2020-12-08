Цифровые услуги предложили включить в тарифы ОМС

Сейчас телемедицинские сервисы не включены в стандартные клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи. Поэтому чрезвычайно трудно добиться от территориальных ФОМС их оплаты, сказал «Известиям» гендиректор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман.
«Экспертная группа подготовит типовые предложения по включению технологий дистанционного мониторинга и ведения пациентов во все основные клинические рекомендации. Сейчас как раз благоприятный момент для этого, ведь в течение 2021 года должна быть завершена доработка по большинству из них», — сообщил эксперт.
При наличии клинических рекомендаций врачебные онлайн-услуги можно будет оплачивать по тарифам ОМС, но для этого нужна готовность Минздрава и ФОМС.
В марте 2021-го документ планируют направить в Минздрав. Предписания позволят включить IT-технологии в стандарты лечения.