Двойной перевод и новый график. Как изменится порядок получения социальных выплат

Обычно перед Новым годом несколько меняется график социальных выплат. Правда, это касается далеко не всех начислений.
— Некоторым в декабре досрочно выдадут пенсии за январь. В основном это касается людей, которые получают выплаты в почтовых отделениях с 1 по 3 января включительно. Известно, что деньги должны перечислить в конце года. Тогда придёт сразу две пенсии — за декабрь и январь. Деньги за декабрь будут выплачиваться в стандартном режиме. Точные сроки начисления пенсий станут известны после 20-го числа, — рассказал юрист, член Общественного совета по правам ребёнка при уполномоченном при Президенте РФ Вячеслав Егоров.
Как пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, выплаты за январь уже должны прийти в проиндексированном размере. С 1 января пенсии вырастут на 6,3%. Таким образом, суммы начислений увеличатся примерно на одну тысячу рублей. Повысят пенсии с Нового года неработающим пенсионерам.
По словам Оксаны Красовской, сроки и точные даты доставки денег устанавливаются по согласованию с банками и региональными отделениями ПФР. Людям, которые получают пенсии через отделения Почты России, необходимо ориентироваться на график их работы.
Что касается выплат на детей, то, как отметил Вячеслав Егоров, пока никаких новых пособий в связи с коронавирусом не планируется. В лучшем случае можно рассчитывать на продление автоматического периода предоставления определённых социальных услуг и пособий.
Например, перечисление социальных выплат (большинства детских пособий и пенсий) на карты «Мир» продолжится до конца декабря 2020 года.
Также юрист напомнил, что до 1 марта автоматически будут переносить срок выплаты некоторых детских пособий. До этой же даты действует и автоматический порядок получения инвалидности.
— В декабре продолжается также выплата пособий, которые были введены ранее и действуют в России на постоянной основе. Так, сумма минимального размера пособия по уходу за ребёнком с лета 2020 года составляет 6752 рубля вместо 3375,75 рубля. Кроме того, в декабре продолжится выплата ежемесячного пособия на детей с трёх до семи лет для малоимущих семей за 2020 год, — пояснил Вячеслав Егоров.
Также перед праздником можно получить дополнительные выплаты, но соответствующие программы действуют на региональном уровне. Соответственно, меры поддержки в разных городах значительно различаются. Кстати, определённые перечисления могут делать не только местные власти, но и работодатели. Суммы колеблются обычно от одной до десяти тысяч рублей.
— Например, на льготы и выплаты к Новому году смогут рассчитывать пенсионеры, которые долго проработали в определённой организации. Сейчас есть компании, которые оказывают денежную поддержку бывшим сотрудникам. Особенно если у них был большой стаж работы в конкретной организации и они занимали важную должность. Размер выплат устанавливается в индивидуальном порядке, — рассказала генеральный директор ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина.
По словам юриста, также в некоторых регионах местные власти предоставляют подарки пенсионерам и малоимущим гражданам в виде бытовой техники. Чтобы её получить, нужно подать заявление в местный орган соцзащиты.