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01:41 (мск), источник: Известия

ВОЗ предупредила об опасности зимнего отдыха во время пандемии

В преддверии горнолыжного сезона в ЕС разгорелся спор. Австрия и Швейцария в попытке спасти туротрасль решили накануне католического Рождества запустить подъемники на склонах, пусть и с некоторыми ограничениями для гостей. Франция, Германия и Италия выступили категорически против такой идеи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тем временем предупредила о том, какие риски могут ждать туристов в горах во время пандемии.

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Источник: Известия

«Отдыхающие вряд ли заразятся, катаясь по склонам, проблемы могут возникнуть из-за скопления людей в транспорте и отелях. Мы не можем советовать отменить лыжный сезон странам, но рекомендуем учесть все сквозные риски, связанные с этой деятельностью», — подчеркнули представители организации в беседе с «Известиями».

Как отметил в разговоре с «Известиями» директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага, соблюдать все необходимые меры, когда город с населением 1 тыс. человек пополнят еще 10 тыс., будет «очень сложно». В нынешней эпидемиологической ситуации Италия, по его мнению, слишком рискует, если откроет курорты. Но также рискует потерять последний шанс и туротрасль.

По оценке министра финансов Австрии Гернота Блюмеля, простой обойдется местным курортам в €2,4 млрд.

Россиянам переживать за лыжные дебаты в Европе в этом году не приходится, границы по-прежнему закрыты, а новая вспышка в полном разгаре. Соотечественникам можно разве что переключиться на поиск билетов в Красную Поляну, кемеровский Шерегеш или турецкие альтернативы Альпам.

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