ВОЗ предупредила об опасности зимнего отдыха во время пандемии

«Отдыхающие вряд ли заразятся, катаясь по склонам, проблемы могут возникнуть из-за скопления людей в транспорте и отелях. Мы не можем советовать отменить лыжный сезон странам, но рекомендуем учесть все сквозные риски, связанные с этой деятельностью», — подчеркнули представители организации в беседе с «Известиями».
Как отметил в разговоре с «Известиями» директор итальянского Института молекулярной генетики (IGM) и заведующий отделением вирусологии Джованни Мага, соблюдать все необходимые меры, когда город с населением 1 тыс. человек пополнят еще 10 тыс., будет «очень сложно». В нынешней эпидемиологической ситуации Италия, по его мнению, слишком рискует, если откроет курорты. Но также рискует потерять последний шанс и туротрасль.
По оценке министра финансов Австрии Гернота Блюмеля, простой обойдется местным курортам в €2,4 млрд.
Россиянам переживать за лыжные дебаты в Европе в этом году не приходится, границы по-прежнему закрыты, а новая вспышка в полном разгаре. Соотечественникам можно разве что переключиться на поиск билетов в Красную Поляну, кемеровский Шерегеш или турецкие альтернативы Альпам.