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12:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус и семьи. Как пандемия разрушает отношения

Несколько месяцев 2020 года, проведенных взаперти в условиях карантинных ограничений, радикально повлияли на количество разводов и расставаний в мире. Миллионы людей не смогли справиться с ежедневной рутиной, взаимным раздражением и жизнью вместе в режиме 24/7.

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Лучший год для светской хроники

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«Как же много расставаний», — не удержались в декабрьском номере журнала Cosmopolitan авторы ежегодной рубрики о том, кто из знаменитостей порвал свои отношения с другими знаменитостями. «С большим отрывом лучший год для нашей рубрики», — иронизирует журнал.

В июле 2020-го после десяти лет совместной жизни о разводе объявили актер Арми Хаммер («Социальная сеть», «Называй меня по имени») и фотомодель и телеведущая Элизабет Чеймберс. Пара попросила уважать их частную жизнь и не донимать вопросами.

Еще в декабре 2019 года американский актер Джонни Галэки (Леонард из «Теории большого взрыва») и его подруга Алейна Майер праздновали рождение ребенка. В ноябре 2020-го пара заявила о расставании. С апреля этого года оба они исчезли из всех своих социальных сетей.

Джонни Галэки и Алейна Майер пропали из соцсетей одновременно с началом локдауна - и в конце 2020-го расстались | Источник: Getty Images

Том Мейган, экс-вокалист британской группы Kasabian, будучи пьяным, в апреле напал на свою теперь уже бывшую невесту Викки Агер. В июле, когда об этом стало известно, Мейган был вынужден покинуть группу и получил 200 часов общественных работ.

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Запертые с любимыми

Глобально же 2020-й стал чем-то небывалым для всех типов отношений между людьми.

Те, кто поддерживает отношения на расстоянии, особенно в разных странах, месяцами не имели возможности встретиться. Свидания для парочек стали испытанием — никуда ходить нельзя, а если делать это тайно, то некуда. А вдруг у него (у нее) ковид. Женихи и невесты по всему миру переносили свадьбы, зачастую сразу на год вперед.

Родители с детьми оказались запертыми в своих домах и квартирах и получили целый спектр проблем, о которых раньше в лучшем случае думали лишь в фоновом режиме. Как одновременно работать из дома, чья очередь готовить еду, как организовать пространство детям для дистанционного обучения и как выдержать вместе с ними запрет выходить на улицу. Что делать с внезапно обнаружившимися неприятными привычками своего партнера. Да и просто — как побыть дома одному.

Даже в компании самых близких люди чувствовали себя как в заключении | Источник: Getty Images

Зачастую эти обстоятельства сопровождалось потерей работы и смертью близких людей.

Согласно исследованию общественной организации Американский институт семьи (IFS), треть опрошенных в течение года испытывали «травматичный стресс», вызванный не столько пандемией, сколько личными обстоятельствами.

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Президент международной ассоциации семейных психологов Ребекка Баум говорит, что с начала локдауна к практикующим специалистам стали обращаться не один из членов семьи, а оба взрослых сразу.

Мало секса и много насилия

В начале декабря Би-би-си собрала истории людей со всего мира, которые говорят об одном и том же: ковид разрушил наши отношения.

Девушка по имени Рени из Нигерии не сдержалась, заглянула в телефон своего мужа и обнаружила, что у того есть любовница. Теперь пара на грани развода.

Ричард и Рафаэла Шмидт из Бразилии прожили вместе 12 лет и говорят, что локдаун стал катализатором для их разрыва. Они признали, что не справились с 24-часовым совместным времяпровождением, организацией работы из дома и одновременно с воспитанием двоих детей. «Теперь это даже забавно, но тогда мы были в ярости друг на друга», — говорит Рафаэла Шмидт.

Источник: Getty Images

Австралийский музыкант Кирон Бьятт признает, что он и его девушка просто не справились со 112-дневной бытовой рутиной во время карантина, оставшись без концертов, вечеринок и других развлечений.

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75% опрошенных американским телеканалом Эн-би-си (в опросе участвовало более 9 тысяч человек) сказали, что локдаун негативно отразился на их сексуальной жизни.

Происходят и более жесткие вещи: только в Великобритании полиция зафиксировала за время локдауна почти 260 тысяч случаев домашнего насилия, на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Количество ссор, спровоцированных алкоголем, подсчитать невозможно, но его употребление в Великобритании в 2020-м выросло, по разным исследованиям, на 16−20%.

К концу года в Великобритании будет зафиксирован примерно 20-процентный рост официальных разводов — по сравнению с 2019-м. Во многих других странах, от Канады до Китая, похожая картина.

То же и в России. Весной люди разводились на 35% меньше по сравнению с 2019-м. Однако к концу года стало понятно, что дело не в любви, а в нежелании лишний раз выходить из дома. Число разводов резко выросло с июня, когда почти везде ослабили карантинные меры, и продолжает оставаться высоким. Если динамика сохранится до конца декабря, заявление о расторжении брака на руки получит более 1 миллиона россиян.

Как не довести до разрыва

Психологи советуют всем, кто продолжает жить вместе и проводить большую часть — или все время — друг с другом, быть внимательнее в выборе слов при общении друг с другом. Например, в ответ на что-то раздражающее говорить «Мне это не нравится», а не, например: «Ты заставляешь меня чувствовать себя плохо».

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Остановить домашнее насилие
Психотерапевт из Британии Кейт Мойл призывает живущих вместе супругов хотя бы часть дня проводить в разных комнатах и дать друг другу возможность побыть наедине с собой.

А также — не забывать про друзей и родителей. Пусть и дистанционно, люди в 2020 году стали разговаривать с ними гораздо чаще, и это тоже разновидность семейной терапии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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