Биолог рассказала о проблеме, осложняющей борьбу с COVID-19

«Есть простая молекула, которая есть у нас в организме и нам всего-то нужно получить ее чуть больше, — казалось бы элементарная задача — но такое лекарство разрабатывать не будут. Потому что его запатентовать нельзя. А если мы придумаем новую молекулу, то когда мы потратим кучу денег на клинические испытания — они к нам вернутся. Препарат будет запатентован, мы назначим на него высокую цену, и вперед! — никакой конкуренции», — сказала Баранова.
По ее мнению, здесь нет злого умысла, а логическое продолжение общей системы патентования, которая была введена из добрых побуждений. Необходимо было искоренить случаи, попадания на рынок препаратов, которые могут навредить человеку.
«Но за сто лет своего существования эта система пришла в кризис, и мы в этом кризисе находимся. Это связано с COVID-19 глубочайшем образом», — считает эксперт.
Как пояснила Баранова, система патентования обязывает проводить несколько этапов клинических испытаний. В результате — многократно возросла стоимость лекарств и фармацевтическим компаниям перестало быть выгодным выпускать дешевые препараты. Также в производство не попадали средства, схема работы которых обсуждалась учеными в открытой печати, потому что в этом случае изобретение уже нельзя было защитить патентом.
По мнению биолога, постковидная терапия должна быть комплексной. То есть в ней участвуют сразу многие средства, но клинические испытания хорошо разбираются только с единичными компонентами.