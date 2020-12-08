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10:36 (мск), источник: N + 1

Фотоловушка за семь лет работы один раз засняла редчайшего австралийского попугайчика

На это потребовалось семь лет работы и более 350000 кадров.

Источник: Parks And Wildlife Service WA

Один из самых редких попугаев в мире, желтобрюхий попугайчик из Западной Австралии, попал в объектив фотоловушки. Чтобы получить изображение исчезающей птицы, исследователям пришлось ждать семь лет и отсмотреть более 350000 кадров, сделанных автоматической камерой, сообщает ABC News. Новые данные в сочетании с информацией от аудиодатчиков помогут разработать более эффективные меры по охране этого вида, чья среда обитания серьезно пострадала от пожаров 2020 года.

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В Австралии живет более 50 видов попугаев. Некоторые из них имеют высокую численность и селятся даже в крупных городах, однако другие по вине человека и завезенных хищников стали очень редкими или вовсе исчезли. К числу видов, особенно пострадавших от людей, относится желтобрюхий попугайчик (Pezoporus flaviventris), обитающий на юго-западе Австралии (ранее он считался подвидом более распространенного земляного попугайчика (P. wallicus)). В результате разрушения среды обитания, пожаров и распространения лис и бродячих кошек в мире популяция этого вида в дикой природе сократилась до 150 особей.

В отличие от большинства попугаев, желтобрюхие попугайчики обитают не в лесах, а на травянистых равнинах, и полету предпочитают ходьбу. Кроме того, зеленовато-желтая окраска помогает им сливаться с окружающей средой. Неудивительно, что изучение и защита данного вида — чрезвычайно непростая задача.

Даже специалисты по охране желтобрюхих попугайчиков признаются, что лишь немногие из них видели этих птиц воочию.

В попытке больше узнать об исчезающем виде орнитологи пользуются фотоловушками. Обычно эту методику используют для изучения крупных млекопитающих, но в последнее время она неплохо зарекомендовала себя и в исследованиях птиц. Чтобы запечатлеть желтобрюхих попугайчиков, автоматические камеры, реагирующие на тепло, установили на двух охраняемых территориях в пределах их ареала — в национальном парке Кейп-Арид и заповеднике Нейтсланд.

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Фотоловушки начали работу в 2013 году и с тех пор сделали 355700 кадров — но ни на один из них искомые птицы раньше не попадали. Лишь в сентябре нынешнего года, в очередной раз проверяя снятый материал, исследователи обнаружили первый и пока единственный снимок желтобрюхого попугайчика. Хотя выглядит он так, будто был сделан глубокой ночью, на самом деле фотоловушка сработала поздно вечером. Судя по всему, птица просто прошла перед камерой и активировала ее.

Несмотря на то, что фото черно-белое, орнитологи не сомневаются, что на нем запечатлен именно желтобрюхий попугайчик, а не один из других видов попугаев, обитающих в Западной Австралии. Об этом говорят форма головы, тела и хвоста птицы на снимке.

Исследователи отмечают, что район, где удалось сфотографировать попугайчика, сильно пострадал от пожаров в 2002 году. Это дает надежду, что редкие птицы смогут вернуться и в местности, которые выгорели в начале этого года во время самого разрушительного пожарного сезона в истории Австралии.

Фотоловушки — не единственный метод, который используется для изучения и оценки численности желтобрюхих попугайчиков. Помимо этого, специалисты фиксируют крики этих птиц с помощью автоматических устройств аудиозаписи. По словам ученых, за последние месяцы этот способ помог найти несколько районов с относительно высокой плотностью редких попугаев.

Сергей Коленов

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