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11:35 (мск), источник: Life.ru

Москва выпустила вирусный ролик о судьбе простой пластиковой бутылки

Экологи сняли неожиданный видеоролик о правильной сортировке бытовых отходов.

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Грамотная забота о своем доме и окружающем мире — не из простых. Приучить россиян заботиться о природе означает создать многоуровневую систему, где каждый понимает необходимость и значимость восстановления биосферы. С неожиданной стороны подошли к разговору на эту тему авторы нового экологического ролика: на примере обычной пластиковой бутылки они показали, как сегодня работает программа раздельного накопления отходов и какую пользу она приносит окружающей среде.

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Снятый в сентиментальной мультипликационной стилистике клип знакомит нас со сложными душевными переживаниями главного героя — пустой пластиковой бутылки. Кошмар этого средства хранения — оказаться в мусорном баке для смешанных отходов, куда, согласно требованиям столичной программы раздельного сбора мусора, отправляются объедки, сильно загрязненные и непригодные к переработке вещи.

«Я понял: я буду лежать там целую вечность! — огорчается центральный персонаж ролика. — Ведь я не разлагаюсь ни на солнце, ни под дождем».

К счастью, это был лишь пустой страх, и после веселой вечеринки (ролику присвоен рейтинг 12+) пустая бутылка отправляется в синий контейнер для вторсырья. Оттуда ее везут на сортировку, затем — на переработку, и вот та самая звезда вновь поджидает покупателя на полке магазина.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Вполне возможно, что этот нестандартный и запоминающийся ролик получит несколько сиквелов — ведь столичная программа раздельного сбора отходов, как следует из информации на ее официальном сайте «Чистая Москва», рассчитана на переработку не только пластика, но также металла, стекла и макулатуры. А значит, вполне возможно, нас ждет продолжение знакомства с подобными героями проэкологической реальности.

Напомним, что с января 2020 года на контейнерных площадках столицы установили мусорные баки серого и синего цвета. В серые нужно отправлять смешанные отходы, а в синие необходимо класть то, что подлежит вторичной переработке: бумагу, пластик, металл и стекло.

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