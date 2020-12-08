14:06 (мск), источник: Газета.Ру
40 лет назад был убит Джон Леннон
8 декабря 1980 года популярный британский музыкант Джон Леннон получил смертельные ранения в
Со своим убийцей и бывшим фанатом Марком Дэвидом Чепменом он встретился за несколько часов до гибели и даже подписал ему пластинку. Преступника приговорили к пожизненному заключению. В 2020 году ему в 11-й раз отказали в досрочном освобождении.
В 1960-е The Beatles упивалась народной любовью. Популярность ливерпульской четверки символизировали слова Джона Леннона о том, что «мы популярнее Иисуса». В конце десятилетия в его жизни произошли серьезные перемены. В 1968 году Леннон развелся со своей женой Синтией и через год заключил брак с японской художницей Йоко Оно. Выход альбома Let it be ознаменовал распад The Beatles. Официально о распаде группы было объявлено 10 апреля 1970-го, когда об уходе заявил Пол Маккартни.
Леннон и Оно основали проект Plastic Ono Band. В 1971 году пара поселилась в
8 декабря 1980 года Леннон был смертельно ранен рядом с отелем «Дакота». Его убийца Марк Дэвид Чепмен, бывший фанат группы, выпустил в певца пять пуль из пистолета.
В тот день Леннон и Оно давали интервью
Я никогда не видел Джона таким счастливым, как в последний день его жизни.
В момент преступления Леннону было 40 лет, Чепмену — 25. За несколько часов до смерти исполнитель подписал ему копию альбома Double Fantasy — в то время шла активная
В 22 часа 50 минут по времени
Чепмен даже не пытался скрыться. Ожидая полицейских, он оставался на месте и спокойно читал свою любимую книгу «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.
Полицейские прибыли на место преступления через две минуты. «Скорой» еще не было, и они сами повезли Леннона в больницу Святого Луки — Рузвельта на своей машине. Рядом с истекающим кровью певцом билась в истерике Оно. Леннона экстренно госпитализировали. Через несколько минут он уже лежал на операционном столе. Однако ранения оказались слишком серьезными, а кровопотеря составила около 80%. Спасти музыканта не удалось. В 23.15 медики констатировали смерть.
Убийство всенародного любимца вызвало волну возмущения во всем мире. На следующий день на всех радиостанциях крутили песни Леннона, в том числе исполняемые им сольно. Многие «битломаны» посчитали своим долгом найти слова утешения для семьи погибшего кумира. За короткий период Оно получила около 250 тыс. писем с соболезнованиями. Пластинки с записями The Beatles пользовались в то время повышенным спросом. По прошествии трех недель альбом Double Fantasy вышел на первое место.
В суде
Объясняя мотивы преступления в интервью, убийца говорил, что раньше Леннон был одним из его кумиров, но потом сильно его разочаровал.
По словам Чепмена, он прочитал, что музыкант являлся одним из лидеров движения хиппи и призывал в песнях к миру без собственности, но сам владел многомиллионным состоянием, недвижимостью и авто. В связи с этим преступник решил бороться с «олицетворением лжи», которое, по его мнению, представлял собой Леннон. Психологи пришли к выводу, что Чепмен одновременно страдал от нарциссизма и низкой самооценки, что спровоцировало зависть к более успешным людям. Сам преступник признавался, что после убийства Леннона хотел стать символом борьбы с ложью и добиться славы.
С 2000 года он предпринимает безуспешные попытки освободиться досрочно и каждый раз твердит о раскаянии. Однако правосудие до сих пор считает его опасным для общества. Считается, что он может испытывать жажду мести или иметь желание прославиться за счет нового преступления.
Несмотря на раскаяние и примерное поведение, в 2020 году суд отклонил его апелляцию в 11-й раз. Минувшей осенью Чепмен дал интервью, в котором вновь рассказал о подтолкнувших его на убийство мотивах: «У Леннона были деньги, красивый дом, а в музыке показывал себя таким осознанным и щедрым. Я злился и завидовал, потому что сам жил иначе».
Чепмен признался, что на примете у него были еще три знаменитости.
А в 2010 году, в 30-летнюю годовщину гибели Леннона, журнал Rolling Stone впервые опубликовал полную версию его интервью, сделанного 5 декабря 1980 года. Музыкант рассуждал о том, что критики больше заинтересованы в «мертвых героях» и был полон оптимизма относительно своей семьи и своего будущего.
«Критики питают сами слишком много иллюзий относительно людей искусства и сами лепят из них идолов. Но они любят музыкантов, лишь пока они находятся на взлете, — отмечал Леннон. — Я не хочу снова идти по этой дороге. Им нужны мертвые герои, такие как Сид Вишес и Джеймс Дин. Я не хочу быть мертвым героем, так что забудьте о критиках».