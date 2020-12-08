Песков рассказал о мыслях о завещании во время болезни COVID-19

12:32 (мск), источник: Ведомости
«Ощущение очень странные от болезни в целом», — сказал он в интервью (цитата по «РИА Новости»). На вопрос, стал ли он писать завещание, Песков ответил: «Были такие мысли».
12 мая стало известно, что Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией. Инфекция была обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Песков пошел на поправку к 21 мая, а 25-го его выписали из больницы.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и
«Я переболел. Это тот же самый эффект, что и вакцина, поэтому я не буду делать», — сказал Песков. Об обязательном вакцинировании сотрудников администрации президента, по его словам, «речь идти не может». «У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», — подчеркнул он.