Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Коронавирус и семьиКак пандемия разрушает отношения
Фоторепортажи
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
12:32 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал о мыслях о завещании во время болезни COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задумывался о завещании во время болезни коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
13:26 (мск)Коронавирус: швейцарский сыр как модель борьбы с Covid-19 (и почему мешают дырки)
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Ощущение очень странные от болезни в целом», — сказал он в интервью (цитата по «РИА Новости»). На вопрос, стал ли он писать завещание, Песков ответил: «Были такие мысли».

12 мая стало известно, что Песков госпитализирован с двусторонней пневмонией. Инфекция была обнаружена и у его супруги фигуристки Татьяны Навки. Песков пошел на поправку к 21 мая, а 25-го его выписали из больницы.

Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что вакцинацию от COVID-19 прошла одна из его дочерей, также прививки уже сделали губернатор Курской области Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее о планах вакцинации говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. После болезни Песков заявил, что не будет делать прививку от коронавируса.

«Я переболел. Это тот же самый эффект, что и вакцина, поэтому я не буду делать», — сказал Песков. Об обязательном вакцинировании сотрудников администрации президента, по его словам, «речь идти не может». «У нас как у госслужащих есть определенные поражения в правах, связанные с законом о госслужбе, но не до такой степени, чтобы нас обязательно вакцинировали», — подчеркнул он.

 В России за сутки выявили 26 097 новых случаев коронавируса
Mail.ru Group станет совладельцем онлайн-сервиса «Учи.ру»
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2021 год
Жильцов многоквартирных домов с нового года ждет ряд запретов
В Индии неизвестной болезнью заразились почти 850 человек
Китай и Непал сообщили о новой высоте Эвереста
Коронавирус и семьи: как пандемия разрушает отношения
Российская чемпионка ОИ призналась в употреблении допинга
Hi-Tech
Самая долгожданная игра: первые впечатления Она выходит уже 10 декабря
Горячие темы на Авто
Господа , вы не правы подняв пенсионный возраст . 377
Как же вы ,щуки, надоели . 352
Послания президента... 312
С чего у меня начинались субботы 30 лет назад. И у соседей тоже. 182
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Люди отводили взгляд. Происшествие с Матвиенко
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Леди
Лизу Арзамасову поздравляют с помолвкой Актриса спровоцировала слухи о скором замужестве.
Новости партнеров
Новые правила ждут всех, у кого есть банковская карта Сбербанка
Ягуар хотел поживиться анакондой. Чем закончилась схватка
Как вылечить ковид дома: рекомендации доктора Мясникова
Двум категориям россиян откажут в доплате к пенсии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь