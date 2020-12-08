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12:47 (мск), источник: ТАСС Наука

Новое измерение добавило Эвересту 86 сантиметров

Теперь высота горы официально составляет 8848,86 метра.

Источник: Simon/СС0
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ТАСС, 8 декабря. Китай и Непал объявили итоги новых измерений высочайшей горы на Земле, Эвереста. Теперь ее высота официально составляет 8848,86 метра, то есть на 86 см выше предыдущей оценки. Об этом пишет «Синьхуа».

Непальские геодезисты достигли вершины Эвереста в мае 2019 года. В октябре прошлого года Катманду и Пекин договорились о совместном объявлении высоты горы. Специалисты из КНР также совершили восхождение на эту вершину в мае текущего года. Высоту горы измерили при помощи национальной системы навигации Beidou.

Планы по повторному измерению высоты горы появились у правительства Непала на фоне предположений о том, что самая высокая гора в мире стала ниже после серии разрушительных землетрясений, которые произошли в этой стране весной 2015 года. Их жертвами стали около 9 тыс. человек в Непале, Индии, Китае и Бангладеш.

Эверест расположен на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. На протяжении десятилетий ученые из разных стран неоднократно пытались измерить его высоту с точностью до сантиметра. Ранее Непал придерживался точки зрения, согласно которой высота горы составляет 8848 м (этот показатель в 1954 году зафиксировали индийские топографы). В 2005 году ученые из КНР с помощью как традиционных геодезических методов, так и спутниковых технологий, пришли к выводу, что высота Эвереста составляет 8 844,43 м.

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