Роспотребнадзор проверит данные о нарушении мер по COVID на «Песне года»

Ранее в Сети появились сообщения, что съемки новогоднего концерта «Песня года» в Москве на «ВТБ Арена», которой управляет УК «Динамо», прошли с нарушением ограничительных мер, введенных из-за сложной эпидемиологической ситуации. Компания АРС, организовавшая съемки, сообщила РИА Новости, что отрицает нарушения ограничений по COVID при съемках.
«Управлением Роспотребнадзора по Москве по результатам мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей 7 декабря 2020 года возбуждено и проводится административное расследование в отношении АО «Управляющая компания «Динамо». Как было установлено, во время концерта «Песня года», проходившего 5 декабря в ВТБ-Арена, при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при проведении концерта большинство зрителей в зале и участников концерта вне сцены находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась.
Учитывая, что указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве, административное расследование в отношении организатора мероприятия проводится по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.
«Если в ходе расследования факты нарушений противоэпидемического режима подтвердятся, виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Данная статья предусматривает административную ответственность для должностных лиц в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток», — дополняется в сообщении.
Сообщается, что административную ответственность за невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий при их проведении несут как юридические, так и должностные лица.
«При этом необходимо помнить, что в случае причинения вреда здоровью и жизни людей эти же действия влекут административную ответственность уже по части 3 статьи 6.3 для должностных лиц в виде штрафа до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет, для юридических лиц — в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — говорится в материале.
Подчеркивается, что проведение массовых мероприятий в городе Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.