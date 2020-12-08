Землю накроет облако плазмы от вспышки на Солнце

«Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря во время произошедшей здесь вспышки и в настоящее время распространяющиеся по направлению к Земле», — говорится в сообщении.
Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство примерно в три-четыре часа утра 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи.
«Всего наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток, до середины 10 декабря», — полагают ученые.
Это приведет к резкому росту радиационной нагрузки на космические средства, а также к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли. Среди позитивных последствий ученые выделяют то, что область северных сияний может снизиться до широт 60−70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, Мурманска — 68).
Вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности.
«Можно отметить, что рекордными в истории наблюдения являются вспышки уровня X20, которые превышают по мощности текущее событие более чем в 200 раз», — говорится в сообщении.