Вакцинация от Covid-19: первым привитым мужчиной в Британии стал Уильям Шекспир

Уильям Шекспир, получив прививку, поблагодарил сотрудников больницы за профессионализм и внимание к пожилым | Источник:PA MEDIA
Во вторник в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год, и, по ее словам, это лучший подарок, который она могла получить.
«Это очень почетно быть первым человеком, привитым от Covid-19, и лучший подарок ко дню рождения. Это значит, что в новом году я наконец смогу видеться с родными и друзьями. Ведь почти весь прошедший год я провела в одиночестве», — сказала жительница Ковентри в центральной части Англии Маргарет Кинан.
«Расслабляться рано»
Первая партия вакцины Pfizer, закупленная британским правительством, составляет 800 доз, которые будут использованы в ближайшие недели из расчета две дозы на человека.
Предполагается, что всего до конца декабря вакцинацию пройдут 4 млн британцев.
На следующей неделе Маргарет Кинан исполнится 91 год. Почти весь прошедший год она провела в одиночестве | Источник:PA MEDIA
В первую очередь это будут люди старше 80 лет, подопечные интернатов для престарелых и частично работники медучреждений и социальных служб.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал во вторник, что массовая вакцинация — это долгий путь, но он ведет к преодолению той печальной ситуации, в которой оказался весь мир.
При этом он напомнил, что расслабляться рано, и всей стране необходимо проявить единство в соблюдении существующих правил социального поведения.
«Этот вирус смертелен, нам надо держаться всем вместе», — сказал Хэнкок.
Вакцинация — выбор каждого
Вакцина Pfizer рассчитана на две дозы. Второй укол необходимо получить в среднем через 2−3 недели после первого. В большинстве случаев иммунитет к вирусу наступает через 7−10 дней после второй дозы. В редких случаях, при наличии сильного собственного иммунитета — через 21 день после первой.
Эффективность вакцины ее создатели оценивают в 95%. Это связано с тем, что в ходе клинических испытаний несколько привитых все-таки заразились Covid-19. Правда, уточняют в компании Pfizer, все заболевшие к моменту заражения успели получить только первую дозу препарата.
Всего в испытаниях участвовали десятки тысяч человек.
По словам одного из руководителей Британской системы здравоохранения (NHS) профессора Стивена Повиса, вакцинация — это тот редкий случай, когда выражение «начало конца» несет положительный смысл.
Он также объяснил, что получение прививки — совершенно добровольно. Британцы поэтапно будут получать приглашения от NHS в зависимости от социальной и профессиональной приоритетности.
Но совет властей однозначен — вацинацию лучше пройти, так как это наиболее эффективный и безопасный способ вернуться к нормальной жизни.
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