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15:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вакцинация от Covid-19: первым привитым мужчиной в Британии стал Уильям Шекспир

Первым мужчиной, получившим дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорикшир. Он поблагодарил персонал больницы за профессионализм и внимание к пожилым людям.

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Уильям Шекспир, получив прививку, поблагодарил сотрудников больницы за профессионализм и внимание к пожилым | Источник: PA MEDIA

Во вторник в Великобритании началась кампания по вакцинации против Covid-19. Первой прививку получила 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю ей исполнится 91 год, и, по ее словам, это лучший подарок, который она могла получить.

«Это очень почетно быть первым человеком, привитым от Covid-19, и лучший подарок ко дню рождения. Это значит, что в новом году я наконец смогу видеться с родными и друзьями. Ведь почти весь прошедший год я провела в одиночестве», — сказала жительница Ковентри в центральной части Англии Маргарет Кинан.

«Расслабляться рано»

Первая партия вакцины Pfizer, закупленная британским правительством, составляет 800 доз, которые будут использованы в ближайшие недели из расчета две дозы на человека.

Предполагается, что всего до конца декабря вакцинацию пройдут 4 млн британцев.

На следующей неделе Маргарет Кинан исполнится 91 год. Почти весь прошедший год она провела в одиночестве | Источник: PA MEDIA
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В первую очередь это будут люди старше 80 лет, подопечные интернатов для престарелых и частично работники медучреждений и социальных служб.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал во вторник, что массовая вакцинация — это долгий путь, но он ведет к преодолению той печальной ситуации, в которой оказался весь мир.

При этом он напомнил, что расслабляться рано, и всей стране необходимо проявить единство в соблюдении существующих правил социального поведения.

«Этот вирус смертелен, нам надо держаться всем вместе», — сказал Хэнкок.

Вакцинация — выбор каждого

Вакцина Pfizer рассчитана на две дозы. Второй укол необходимо получить в среднем через 2−3 недели после первого. В большинстве случаев иммунитет к вирусу наступает через 7−10 дней после второй дозы. В редких случаях, при наличии сильного собственного иммунитета — через 21 день после первой.

Эффективность вакцины ее создатели оценивают в 95%. Это связано с тем, что в ходе клинических испытаний несколько привитых все-таки заразились Covid-19. Правда, уточняют в компании Pfizer, все заболевшие к моменту заражения успели получить только первую дозу препарата.

Всего в испытаниях участвовали десятки тысяч человек.

По словам одного из руководителей Британской системы здравоохранения (NHS) профессора Стивена Повиса, вакцинация — это тот редкий случай, когда выражение «начало конца» несет положительный смысл.

Он также объяснил, что получение прививки — совершенно добровольно. Британцы поэтапно будут получать приглашения от NHS в зависимости от социальной и профессиональной приоритетности.

Но совет властей однозначен — вацинацию лучше пройти, так как это наиболее эффективный и безопасный способ вернуться к нормальной жизни.

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