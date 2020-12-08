14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Кировской области появился дом Шрека (видео)
Его строили полтора года.
На территории дендрологического сада в Советске (Кировская область) открыл свои двери для посетителей дом Шрека, построенный по подобию жилища популярного одноименного персонажа мультфильма и детской книги Уильяма Стейга.
Автором и главным
Всего на строительство необычного домика ушло полтора года. Кстати, в 2018 году в этом же дендрологическом саду мастер со своими студентами построил домик хоббита. В обе постройки можно прийти на экскурсию.
Екатерина Гура