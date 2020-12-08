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14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Кировской области появился дом Шрека (видео)

Его строили полтора года.

На территории дендрологического сада в Советске (Кировская область) открыл свои двери для посетителей дом Шрека, построенный по подобию жилища популярного одноименного персонажа мультфильма и детской книги Уильяма Стейга.

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Автором и главным строителем-архитектором проекта выступил мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко. Дом Шрека ему помогали строить 17 студентов, а вот внутренней отделкой Вдовенко занимался сам.

Всего на строительство необычного домика ушло полтора года. Кстати, в 2018 году в этом же дендрологическом саду мастер со своими студентами построил домик хоббита. В обе постройки можно прийти на экскурсию.

Екатерина Гура

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