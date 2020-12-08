Вакцину от COVID-19 в виде йогурта успешно испытали на животных

«Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови», — сообщил журналистам во время онлайн пресс-конференции Александр Суворов.
Ранее вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин сообщил о проведении доклинических исследований необычной вакцины от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта. Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин, в частности, упомянул «мукозальную вакцину против SARS-CoV-2, разрабатываемую на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге».
«За счет того, что прием вакцины осуществляется через рот, то максимальный иммунный ответ происходит на слизистых, поэтому она называется мукозальная», — сказал Суворов.
По его словам, сейчас ученые столкнулись с проблемой, как проверить, что вакцина будет защищать от реального вируса. «Такое исследование невозможно пока провести, так как в Петербурге площадок нет. Для защиты лабораторных животных эти испытания нужно проводить в очень ограниченном пространстве на специальных площадках, мы сейчас стоим в очереди», — добавил Александр Суворов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.