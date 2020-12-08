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18:21 (мск), источник: Forbes

Меркель, Набиуллина и Рианна: Forbes назвал самых влиятельных женщин мира

Американский Forbes опубликовал семнадцатый ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин планеты. В этом году в него вошли женщины из 30 стран. Среди них есть 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений.

Источник: РИА "Новости"

Единственной представительницей России в рейтинге третий год подряд оказывается председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. За год она переместилась с 53-й на 57 строчку. Первое место в списке уже десятый год занимает канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке второй год подряд — глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Третье место досталось Камале Харрис, которая займет пост вице-президента США после того, как страну возглавит Джо Байден. Харрис попала в рейтинг впервые, но сразу в первую тройку.

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Несколько участниц рейтинга особенно отличились эффективными мерами борьбы с коронавирусом, подчеркивает Forbes USA. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн «победила первую и вторую волну вируса с помощью жесткого локдауна и карантинных мер». Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь организовала «тщательное отслеживание контактов», благодаря которому на острове было зафиксировано только семь летальных исходов. Издание цитирует премьера Норвегии Эрну Сульберг, отмечавшую, что страны, в которых женщины могут занять ключевые посты, также стали «наиболее подготовленными» к связанным с пандемией кризисам.

В числе прочих в рейтинг также вошли жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда (5 место), глава YouTube Сьюзен Войжитски (13), королева Елизавета II (46), бывшая жена богатейшего человека планеты Джеффа Безоса Маккензи Скотт (67) и певица Рианна (69).

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