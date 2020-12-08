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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бродячий пес из Китая выбежал на сцену и стал танцевальной звездой (видео)

Его хореографические таланты оценили пользователи соцсетей по всему миру.

Забавный случай произошел в начале декабря в Куньминском университете на юго-западе Китая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время репетиции танца местными студентками на сцену выбежала маленькая дворняжка, которая начала радостно носиться между танцовщицами, подпрыгивать и даже кусать их за платья.

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Необычное выступление снял на видео 21-летний студент университета по фамилии Чэн, который в это время находился в зрительном зале.

Молодой человек опубликовал ролик в соцсети и пояснил, что героиня видео — белая собачка, живет на территории университетского городка и является всеобщей любимицей. Видимо, она каким-то образом пробралась в здание хореографического факультета и решила присоединиться к танцу.

Напомним, что похожий случай произошел и в 2019 году в Индии, когда бродячий пес вышел на подиум во время модного показа.

Екатерина Гура

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