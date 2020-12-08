17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бродячий пес из Китая выбежал на сцену и стал танцевальной звездой (видео)
Его хореографические таланты оценили пользователи соцсетей по всему миру.
Забавный случай произошел в начале декабря в Куньминском университете на
Во время репетиции танца местными студентками на сцену выбежала маленькая дворняжка, которая начала радостно носиться между танцовщицами, подпрыгивать и даже кусать их за платья.
Необычное выступление снял на видео 21-летний студент университета по фамилии Чэн, который в это время находился в зрительном зале.
Молодой человек опубликовал ролик в соцсети и пояснил, что героиня видео — белая собачка, живет на территории университетского городка и является всеобщей любимицей. Видимо, она
Напомним, что похожий случай произошел и в 2019 году в Индии, когда бродячий пес вышел на подиум во время модного показа.
Екатерина Гура