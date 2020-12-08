В Госдуме призвали Роскомнадзор наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки

«Мы наблюдаем, что эти требования закона СМИ-иноагентами не соблюдаются. И никакой маркировки, как предписано законом, они не делают. Комитет считает, что подобные факты недопустимы, исходим из того, что Роскомнадзор должен здесь более активно применять требования закона. В том числе у Роскомнадзора сегодня есть право штрафовать, накладывать административную ответственность», — сказал Хинштейн.
По его словам, правоприменительная практика по таким правонарушениям пока не сформирована. «Пришло время начинать такую практику формировать, — убежден парламентарий. — Мы считаем, что сегодня определенная интеллигентность Роскомнадзора воспринимается СМИ-иноагентами в качестве проявления слабости». Хинштейн призвал ведомство определиться с позицией по вопросу привлечения к ответственности таких СМИ за невыполнение требований об обязательной маркировке.
30 октября вступил в силу приказ Роскомнадзора, устанавливающий форму и порядок маркировки материалов СМИ-иноагентов. Документ определяет требования к размещению указания в зависимости от типа материалов: текстовых, аудио, аудиовизуальных.
Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента влечет штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.
Кроме того, предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или ареста до 15 суток. Штраф для должностных лиц составит 200 тыс. рублей, для юридических лиц — 5 млн рублей. При этом под грубым нарушением будет пониматься неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.