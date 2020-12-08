Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
19:11 (мск), источник: ТАСС

В Госдуме призвали Роскомнадзор наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи призывает Роскомнадзор более активно применять меры ответственности в отношении СМИ — иностранных агентов, нарушающих требования о маркировке своих материалов. Об этом во вторник заявил ТАСС глава комитета Александр Хинштейн.

Источник: Reuters

«Мы наблюдаем, что эти требования закона СМИ-иноагентами не соблюдаются. И никакой маркировки, как предписано законом, они не делают. Комитет считает, что подобные факты недопустимы, исходим из того, что Роскомнадзор должен здесь более активно применять требования закона. В том числе у Роскомнадзора сегодня есть право штрафовать, накладывать административную ответственность», — сказал Хинштейн.

Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

По его словам, правоприменительная практика по таким правонарушениям пока не сформирована. «Пришло время начинать такую практику формировать, — убежден парламентарий. — Мы считаем, что сегодня определенная интеллигентность Роскомнадзора воспринимается СМИ-иноагентами в качестве проявления слабости». Хинштейн призвал ведомство определиться с позицией по вопросу привлечения к ответственности таких СМИ за невыполнение требований об обязательной маркировке.

30 октября вступил в силу приказ Роскомнадзора, устанавливающий форму и порядок маркировки материалов СМИ-иноагентов. Документ определяет требования к размещению указания в зависимости от типа материалов: текстовых, аудио, аудиовизуальных.

Реестр СМИ-иноагентов ведется Минюстом. В настоящее время в него включены 10 ресурсов и одна организация.

Действующие штрафы

Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях, несоблюдение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента влечет штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.

Кроме того, предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей или ареста до 15 суток. Штраф для должностных лиц составит 200 тыс. рублей, для юридических лиц — 5 млн рублей. При этом под грубым нарушением будет пониматься неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

 Я сказала: "Я люблю вашу страну, я ничего плохого не сделала, а вы закрыли мне въезд"
"Пришел к заведующему кафедрой и сказал, что возвращаюсь в Россию. Шеф посчитал, что я с ума сошел"
Путин подписал закон об удаленной работе
Шесть человек умерли в ходе испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Правительство планирует вернуть налог на движимое имущество
Названы сроки воздержания от алкоголя перед вакцинацией от COVID
Ухань спустя год после начала пандемии (фото)
Мужчина заплатит 3,5 тысячи долларов за 8 секунд в коридоре
Авто
Дети украли семейный внедорожник и проехали 160 километров Братьев поймали, когда они остановились купить печенье
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ситуация 343
«Совпадения» – уличный фотопроект Джонатана Хигби 254
Ребёнок плохо учится 195
Лучше бы ничего не дарила 165
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Участница шоу, спев оперную арию, показала еще один свой талант
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь