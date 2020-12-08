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19:14 (мск), источник: РИА Новости

Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Москве на 79-м году жизни скончался последний министр обороны Советского Союза маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом РИА Новости сообщил руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.

Источник: РИА Новости

По словам собеседника агентства, похороны экс-главы ведомства пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Шапошников родился в 1942 году, с 1959-го проходил службу в Вооруженных силах СССР. Был старшим летчиком и штурманом полка, затем командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. К концу 1970-х занял пост командующего ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа, а с 1984 года стал заместителем командующего ВВС Одесского военного округа. После этого руководил 16-й воздушной армией.

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В июле 1990 года его назначили главнокомандующим Военно-воздушных сил — заместителем министра обороны Советского Союза. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников — последний министр обороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации.

С начала 1992 года он был главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а в июне-сентябре 1993-го занимал должность секретаря Совета безопасности России. Впоследствии — представитель президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники «Росвооружение». В 1995 году возглавил «Аэрофлот», а с марта 1997-го был помощником главы государства по вопросам развития авиации и космонавтики.

Шапошников награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» второй и третьей степени, а также орденом Красной Звезды.

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