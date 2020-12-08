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18:52 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

В США собака спасла свою семью от пожара

Герой дня!

В городе Бель-Эйр (Мэриленд, США) накануне Дня Благодарения щенок пиренейской овчарки по имени Уиллоу спасла своих хозяев от пожара, учуяв возгорание в электрической розетке.

Как рассказала хозяйка собаки Кейтлин, в тот день она вернулась из магазина домой и обратила внимание, что питомица не вышла ее встречать. Насторожившись, девушка решила проверить дом —‌ однако ни она сама, ни ее муж, который все это время сидел с их новорожденным сыном, не нашли Уиллоу.

В конце концов супругам удалось обнаружить собаку в кабинете под столом. «Она нервничала, лаяла и не хотела оттуда выходить, —‌ вспоминает Кейтлин. —‌ Она как будто пыталась привлечь наше внимание, и в тот момент мы обратили внимание на розетку».

Как оказалось, собака учуяла искры в розетке под столом еще до возгорания. Хозяева вызвали пожарных, и те объяснили, что, если бы не собака, за ночь их дом бы сгорел.

Теперь семья очень гордится Уиллоу: «Она никогда не делала ничего подобного, —‌ говорит Кейтлин. —‌ Она всегда следит за тем, чтобы ее маленький хозяин был в безопасности, и крутится возле меня как сумасшедшая, если что-то идет не так, но никогда это не было настолько серьезно».

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