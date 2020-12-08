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20:48 (мск), источник: ТАСС

Ученые рассказали о длительности симптомов COVID-19

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Симптомы заболевания COVID-19, такие, как быстрая утомляемость, потеря обоняния и вкуса, кашель и головные боли, могут носить довольно продолжительный характер. У 33% заразившихся они проявляются в течение шести и более недель после постановки диагноза, сообщил во вторник Женевский университет по итогам исследования, проведенного его специалистами вместе с коллегами из Университетского госпиталя Женевы. Результаты своих изысканий ученые опубликовали в академическом медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

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Источник: Агентство «Москва»

С марта швейцарские ученые вели наблюдение за 669 пациентами, проходившим лечение дома, поскольку им не требовалась госпитализация. Их средний возраст — 43 года, и у 69% не было отмечено дополнительных недугов, способных вызвать осложнения. Хотя за прошедшие после начала пандемии месяцы накоплены значительные медицинские и научные знания о COVID-19, «многие аспекты этой болезни остаются загадкой, в частности, те, что относятся к ее развитию и долгосрочным последствиям», отметили в университете.

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«По прошествии шести недель после постановки диагноза почти у трети участников исследования все еще имелся один или несколько симптомов, связанных с COVID-19», — говорится в сообщении. Речь идет в первую очередь об утомляемости, наблюдавшейся у 14% пациентов, потере обоняния или вкуса (12%), одышке (9%). Кроме того, у 6% не прошел кашель, а 3% страдали от головной боли. По словам ученых, пациенты, испытывавшие длительное время эти проблемы со здоровьем, были очень обеспокоены и хотели получить информацию о том, как долго еще продлятся у них симптомы.

Как считают авторы исследования, наличие длительных симптомов у заразившихся коронавирусом людей «должно быть признано». Это даст возможность «оптимизировать уход» за больными. Эксперты считают, что необходимо провести «информационную кампанию среди населения и лечащего персонала» о долгосрочных последствиях COVID-19.

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