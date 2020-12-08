Мурашко назвал сроки начала поставок вакцины от COVID-19 в регионы

«Сегодня (вакцину от коронавируса. — Ред.) уже получила Московская область, Новосибирск, проводится в Республике Коми, ну и ряде других [регионов]. И сегодня уже в рамках плановой вакцинации регионы около 50% ее уже получили. И после 10-го числа начнется поставка во все регионы», — сказал министр.
По его словам, в первоочередные списки на вакцинацию должны попасть пациенты с хроническими заболеваниями и сотрудники служб жизнеобеспечения.
Мурашко отметил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, они входят в максимальную категорию риска, затем идут учителя, социальные работники.
«Далее, конечно, это категории риска, пациенты, имеющие хронические заболевания, тот персонал, который обеспечивает круглосуточную работу определенных служб жизнеобеспечения, также должен попасть в первоочередные списки», — сказал глава Минздрава.
Он добавил, что в последнюю неделю на аппаратах ИВЛ в России находятся около 2,8 тыс. пациентов с COVID-19. «Поэтому резервы у нас сегодня имеются», — подчеркнул министр.
Всего в стране развернуты 32 тыс.и реанимационных коек и 278 тыс. стационарных коек. 20% коек от общего количества свободны. Мурашко уточнил, что 80% пациентов лечатся амбулаторно.
Министр здравоохранения также рассказал, что около 2,7 млрд рублей планируется выделить на лекарства для пациентов с коронавирусом на январь. Одним из условий ведомства является то, что пациент должен получать препарат непосредственно при обращении либо лекарство должны доставлять волонтеры или медицинские службы.
Он заключил, что препараты, которые приобретаются сегодня регионами, рассчитаны на лечение почти 700 тыс. человек.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от COVID-19. Он поручил организовать логистику проведение вакцинации во всех пунктах: обеспечить доставку граждан из отдаленных территорий до прививочных пунктов.
По его словам, график поставки вакцины в регионы и план ее распределения утвердит Минздрав.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса.
В 8:00 мск 5 декабря в Москве открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках. Прививать желающих будут препаратом «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной.
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