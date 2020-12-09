01:18 (мск), источник: Известия
Бывший советник Ельцина назвал виновного в распаде СССР
Процесс развала Советского Союза запустил бывший лидер СССР Михаил Горбачев. Об этом заявил в интервью газете «Взгляд» Сергей Шахрай,
«И главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября.
Шахрай счел неверными обвинения Ельцина в развале СССР. По его словам, это всё равно, что «обвинить врача, который по скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего».
«Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?» — сказал бывший государственный деятель.
Беловежские соглашения о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) были подписаны 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины. 25 декабря Горбачев сложил с себя президентские полномочия.
В мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ответственность за провал перестройки и демократизации Советского Союза лежит на правящей тогда Коммунистической партии. В августе он выразил мнение, что все виновные в распаде СССР должны предстать перед судом.
В сентябре Горбачев заявил в интервью СМИ, что мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы Советский Союз не прекратил свое существование. Он подчеркнул, что не хотел развала государства, но радикалы и сепаратисты после неудачного путча в 1991 году