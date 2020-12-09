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01:18 (мск), источник: Известия

Бывший советник Ельцина назвал виновного в распаде СССР

Процесс развала Советского Союза запустил бывший лидер СССР Михаил Горбачев. Об этом заявил в интервью газете «Взгляд» Сергей Шахрай, экс-советник бывшего президента России Бориса Ельцина во вторник, 8 декабря. По его словам, к середине осени 1991 года «растаяли» последние шансы сохранить Советский Союз.

Источник: РИА "Новости"

«И главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев», — считает Шахрай.

Экс-советник Ельцина отметил, что сами по себе Беловежские соглашения не были причиной распада СССР, они только констатировали факт, пишет «Газета. Ру».

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Шахрай счел неверными обвинения Ельцина в развале СССР. По его словам, это всё равно, что «обвинить врача, который по скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего».

«Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?» — сказал бывший государственный деятель.

Беловежские соглашения о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) были подписаны 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины. 25 декабря Горбачев сложил с себя президентские полномочия.

В мае лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ответственность за провал перестройки и демократизации Советского Союза лежит на правящей тогда Коммунистической партии. В августе он выразил мнение, что все виновные в распаде СССР должны предстать перед судом.

В сентябре Горбачев заявил в интервью СМИ, что мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы Советский Союз не прекратил свое существование. Он подчеркнул, что не хотел развала государства, но радикалы и сепаратисты после неудачного путча в 1991 году все-таки добили Союз, не думая о последствиях.

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