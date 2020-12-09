Биолог рассказала о влиянии алкоголя на действие вакцины от коронавируса

«Алкоголь совершенно точно является иммуносупрессором. То есть пить во время вакцинации — неправильно, — сказала Баранова. — Часто бывает, что люди в течение года воздерживаются, а потом на праздники наверстывают. Это неправильное поведение. Но если в рамках обычного социального распития — то ничего страшного не случится».
При этом чем меньше весит человек, тем меньше алкоголя ему требуется, чтобы подорвать иммунитет, но небольшие дозы серьезного ущерба не нанесут, считает она.
«Потому что тогда стабильно после новогодних каникул у нас люди массово гибли бы от гриппа или еще чего-то. Действительно, было бы лучше два месяца потерпеть и получить максимальный выигрыш от вакцинации. Но люди, конечно, так не сделают».
Ранее рекомендацию исключить алкоголь перед прививкой от COVID-19 объяснил врач и телеведущий Александр Мясников. Он напомнил, что спиртное противопоказано при приеме любых препаратов и имеет смысл отказаться от него накануне и в день вакцинации, а также пару дней после.
Мясников подчеркнул, что после введения вакцины у пациентов могут быть побочные эффекты, и их лучше не усугублять приемом алкоголя.