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00:42 (мск), источник: Известия

Мораторий на штрафы ЖКХ могут продлить на 2021 год

Минстрою предложили продлить в 2021 году мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капремонт. Как выяснили «Известия», с такой просьбой к главе ведомства Иреку Файзуллину обратился депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Депутата готовы поддержать в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех фракциях Госдумы.

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Источник: Известия

«До 1 января 2021 года, согласно постановлению правительства от 2 апреля 2020 года № 4241, приостановлено взыскание неустойки — штрафа или пени в случае несвоевременных или внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов за капитальный ремонт. Данная мера была предпринята в условиях роста социальной напряженности, а также безработицы», — говорится в обращении, которое имеется в распоряжении «Известий».

В нем также подчеркивается, что число безработных в России сегодня составляет 4,8 млн человек. При этом угроза дальнейшего распространения коронавирусной инфекции сохраняется, что влияет на стабильность экономической ситуации.

«В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность продления срока действия моратория на взыскания неустойки за просроченные или неполные платежи в сфере ЖКХ. Прошу вас, Ирек Энварович, дать поручение проработать эту возможность», — отмечается в документе.

В Минстрое «Известиям» рассказали, что мораторий может быть продлен как вынужденная мера.

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