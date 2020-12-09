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06:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер назвал комплекс неполноценности причиной ненависти россиян к демократии

Телеведущий Владимир Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии. Он ответил на соответствующий вопрос читателя на своем сайте.

Источник: Reuters

По мнению Познера, презрительное отношение граждан к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, неграмотностью. Журналист предположил, что если спросить у противников этих политических систем значение слов, они не смогут их объяснять.

Однако если поинтересоваться у россиян, считают ли они, что у всех людей должны быть равные права, доступ к образованию и здравоохранению, свобода слова, а выборы должны быть доступны и прозрачны, они ответят положительно.
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«Но это и есть демократия! — выразил недоумение он. — В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — подытожил журналист.

Он напомнил, что в России никогда не было демократии — ни в царской, ни в советской, поэтому люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете.

Ранее Познер порассуждал о преимуществах отсталости России от европейских стран. Так, у страны есть возможность не повторять ошибки более продвинутых государств. Телеведущий также не согласился с тем, что Россия катится в пропасть. По его мнению, страна меняется, однако многие воспринимают эти изменения как катастрофу.

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