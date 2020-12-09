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05:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Билл Гейтс спрогнозировал доступность вакцин от COVID-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что к весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей. Его слова приводит телеканал CNBC. По его словам, в ближайшее время одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer-BioNTech и Moderna. При этом шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.

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Источник: Reuters

Он указал, что важной задачей мирового сообщества после готовности препаратов станет их равномерное распределение как в развитых, так и в развивающихся странах. Гейтс также выразил надежду, что появление вакцины в следующем году позволит преодолеть пандемию COVID-19 к 2022 году.

Телеканал отмечает, что Фонд Гейтса и его супруги Мелинды уже работает с Институтом сыворотки Индии, чтобы начать производство и распространение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Ранее обозреватель Bloomberg Питер Кой (Peter Coy) заявил, что появление десятков различных вакцин от коронавируса от разных производителей поставило под угрозу победу над пандемией. Многообразие лекарств провоцирует экономический феномен, известный как «парадокс выбора». В результате многие могут вообще отказаться от идеи вакцинации.

Производители вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca начали процесс регистрации своих средств уже несколько недель назад. Первое исследование вакцины Novavax показало, что у 56 добровольцев появился высокий уровень антител к COVID-19 без опасных побочных эффектов. Препарат Johnson & Johnson также находится на стадии испытаний.

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