В Бразилии выявили первый случай заражения смертельно опасным грибком

Микроорганизм был обнаружен у пациента в отделении интенсивной терапии одной из больниц в штате Баия. Специалисты проводят исследование его фенотипа для определения чувствительности грибка.
Медицинским организациям было рекомендовано усилить профилактику и контроль за его распространением.
Впервые Candida auris в качестве возбудителя заболевания у человека был определен в 2009 году в Японии. Некоторые штаммы грибка являются устойчивыми ко всем основным классам противогрибковых препаратов, а определить его можно только с помощью специальных лабораторных методов.
7 декабря стало известно о неизвестном заболевании в индийском штате Андхра-Прадеш. У заболевших наблюдаются одинаковые симптомы: головные боли, боли в спине, судороги, тошнота и рвота. Также они сообщали о потере сознания после приступов тошноты.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил, что причиной заболевания стали хлорорганические пестициды, которые могли попасть в питьевую воду.
Позже эксперты из Всеиндийского института медицинских исследований (AIIMS) указали на наличие свинца и никеля в крови пациентов.