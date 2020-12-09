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08:17 (мск), источник: Известия

В Бразилии выявили первый случай заражения смертельно опасным грибком

В Бразилии зафиксировали первый случай заражения человека смертельно опасным грибком Candida auris, сообщается на сайте Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) 8 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

Микроорганизм был обнаружен у пациента в отделении интенсивной терапии одной из больниц в штате Баия. Специалисты проводят исследование его фенотипа для определения чувствительности грибка.

Медицинским организациям было рекомендовано усилить профилактику и контроль за его распространением.

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Впервые Candida auris в качестве возбудителя заболевания у человека был определен в 2009 году в Японии. Некоторые штаммы грибка являются устойчивыми ко всем основным классам противогрибковых препаратов, а определить его можно только с помощью специальных лабораторных методов.

7 декабря стало известно о неизвестном заболевании в индийском штате Андхра-Прадеш. У заболевших наблюдаются одинаковые симптомы: головные боли, боли в спине, судороги, тошнота и рвота. Также они сообщали о потере сознания после приступов тошноты.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил, что причиной заболевания стали хлорорганические пестициды, которые могли попасть в питьевую воду.

Позже эксперты из Всеиндийского института медицинских исследований (AIIMS) указали на наличие свинца и никеля в крови пациентов.

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