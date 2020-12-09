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08:48 (мск), источник: РБК

Россияне рассказали о своем отношении к выходному 31 декабря

Восемь из десяти жителей России выступают за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Это выяснили аналитики Superjob, которые провели опрос (результаты есть у РБК). За то, чтобы последний день года стал выходным, чаще голосовали женщины (83%). В то же время среди мужчин такое предложение поддержали 76%. В общей сложности этот ответ набрал 80%

Источник: РИА "Новости"

«Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими», — приводят их аргументацию эксперты Superjob.

Еще 10% россиян отдыхать 31 декабря не хотят. Столько же ответили, что не определились со своим мнением на этот счет.

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Что касается раскладки по городам, то чаще других за выходной 31 декабря голосовали жители Петербурга и Челябинска (по 83%), Нижнего Новгорода и Уфы (по 82%), Красноярска и Омска (по 80%).

В Москве, Екатеринбурге и Новосибирске инициативу поддержали 79% жителей, в Перми — 78%, в Воронеже — 75%, в Ростове-на-Дону — 74%. Последним в списке городов-миллионников идет Волгоград, там хотят отдыхать в последний день года 73%.

Superjob проводил опрос с 2 по 8 декабря. Эксперты изучили мнения 1600 россиян, в том числе жителей всех городов с населением более 1 млн человек (кроме Казани).

В ноябре депутаты Госдумы отклонили законопроект, по которому предлагалось объявить 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. При этом последний день 2021 года станет нерабочим по решению правительства: на 31 декабря будет перенесен выходной с 3 января.

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Первым регионом, где власти в нынешнем году объявили 31 декабря выходным, стала Белгородская область. Позже так же поступили в Курской, Костромской, Владимирской, Орловской, Волгоградской, Рязанской, Томской, Мурманской, Вологодской областях, Республике Крым, Ставропольском крае и Татарстане, а также в Чувашии и на Камчатке.

А губернатор Архангельской области Александр Цибульский предложил жителям проголосовать по этому вопросу. 80% поддержали инициативу, 19% выступили против. Однако окончательного решения там пока не приняли.

Большинство россиян проголосовали «за» выходной день 31 декабря
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09:08 (мск)© Смотри
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