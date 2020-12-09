Россияне рассказали о своем отношении к выходному 31 декабря

«Было бы здорово посвятить этот день подготовке к самой волшебной ночи в году со своими близкими», — приводят их аргументацию эксперты Superjob.
Еще 10% россиян отдыхать 31 декабря не хотят. Столько же ответили, что не определились со своим мнением на этот счет.
Что касается раскладки по городам, то чаще других за выходной 31 декабря голосовали жители Петербурга и Челябинска (по 83%), Нижнего Новгорода и Уфы (по 82%), Красноярска и Омска (по 80%).
В Москве, Екатеринбурге и Новосибирске инициативу поддержали 79% жителей, в Перми — 78%, в Воронеже — 75%, в Ростове-на-Дону — 74%. Последним в списке городов-миллионников идет Волгоград, там хотят отдыхать в последний день года 73%.
Superjob проводил опрос с 2 по 8 декабря. Эксперты изучили мнения 1600 россиян, в том числе жителей всех городов с населением более 1 млн человек (кроме Казани).
В ноябре депутаты Госдумы отклонили законопроект, по которому предлагалось объявить 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. При этом последний день 2021 года станет нерабочим по решению правительства: на 31 декабря будет перенесен выходной с 3 января.
Первым регионом, где власти в нынешнем году объявили 31 декабря выходным, стала Белгородская область. Позже так же поступили в Курской, Костромской, Владимирской, Орловской, Волгоградской, Рязанской, Томской, Мурманской, Вологодской областях, Республике Крым, Ставропольском крае и Татарстане, а также в Чувашии и на Камчатке.
А губернатор Архангельской области Александр Цибульский предложил жителям проголосовать по этому вопросу. 80% поддержали инициативу, 19% выступили против. Однако окончательного решения там пока не приняли.