Силовики провели рейд по заведениям общепита в центре Петербурга

«В Санкт-Петербурге проводятся проверочные мероприятия, направленные на недопущение массового заражения граждан в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе рейда в ночь с 8 на 9 декабря на трех предприятиях общественного питания Центрального района были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
«В ходе осмотров изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия», — сказано в сообщении.
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23:00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19:00 до 06:00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте «Карта сопротивления». Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.