Гинцбург посоветовал не пить алкоголь три дня после прививки от COVID-19

«Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола», — сказал Гинцбург журналистам в среду.
В целом он отметил, что на время формирования иммунитета после этих трех дней «ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет».
«Речь всего лишь о разумном ограничении потребления пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для “Спутника V”, но и для любой другой вакцины», — сказал ученый.
По его словам, чрезмерное употребление алкоголя «способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным».
Аналогично, в течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему, сказал Гинцбург. «Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности», — подчеркнул он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала отказаться от алкоголя за две недели до прививки и на 42 дня — после.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что все, кто будет прививаться, должны будут в течение 42 дней ограничить употребление алкоголя.
Главный нарколог России Евгений Брюн во вторник сказал, что бокал шампанского на Новый год можно выпить и вакцинированным — это же говорил и Гинцбург.