Ученые оценили опасность недавней вспышки на Солнце для здоровья людей

«Это была вспышка небольшая в абсолютном выражении. Другое дело, что таких вспышек довольно давно не было, и на нулевом фоне она выглядит впечатляюще, но вспышка заурядная. Во время вспышки было выброшено большое количество энергичных заряженных частиц, которые достигли земной орбиты. На здоровье это не скажется точно, скорее это критично для спутниковой группировки, поскольку потоки частиц будут довольно существенными», — рассказал Кузин.
По его словам, в ближайшие десятилетия, как полагают ученые, большой активности Солнца ждать не стоит. «Мы сейчас находимся или, скорее, приближаемся к минимуму столетнего цикла активности. Начавшийся 11-летний цикл сильно слабее, чем предыдущий. И есть подозрения, что-то же самое будет происходить на протяжении еще нескольких циклов», — заявил собеседник.
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, с 6 до 9 утра по московскому времени в четверг на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня.
Ранее лаборатория сообщила, что в среду днем Землю накроет облако плазмы, выброшенной с Солнца во время вспышки 7 декабря. Воздействие от облака будет заключаться в резком росте радиационной нагрузки на космические средства, а также колебаниях магнитного поля у поверхности Земли. Среди позитивных последствий — северные сияния можно будет увидеть на широтах 60−70 градусов, например, из Санкт-Петербурга, который расположен на 59 градусах северной широты, или Мурманска (68 градусов).