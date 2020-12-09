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13:10 (мск), источник: ТАСС

Границы некоторых стран могут быть закрыты для туристов из России до сентября 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ до сентября 2021 года. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в среду.

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Источник: РИА "Новости"

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — сказал он.

Он отметил также, что многие туроператоры, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов, не получили своих клиентов в этом году.

Рынок потерял 95−97% своих зарубежных клиентов. Они являются наиболее пострадавшими.
Андрей Игнатьев
президент Российского союза туриндустрии

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.

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