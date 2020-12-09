Границы некоторых стран могут быть закрыты для туристов из России до сентября 2021 года

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — сказал он.
Он отметил также, что многие туроператоры, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов, не получили своих клиентов в этом году.
Рынок потерял 95−97% своих зарубежных клиентов. Они являются наиболее пострадавшими.
Андрей Игнатьевпрезидент Российского союза туриндустрии
Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться.