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12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский город наводнили черные катарты

Местные жители не знают, как избавиться от нашествия.

Жители американского городка Мариетта в штате Пенсильвания жалуются на нашествие черных катарт — птиц семейства американских грифов.

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Крупные падальщики длиной 50−70 см облюбовали местные крыши. Они роются в мусорных баках и везде оставляют помет. Но худшим сюрпризом от пернатых гостей оказалось зловоние, пишет Daily Mail. Дело в том, что если во время трапезы птица видит опасность, например, приближающегося человека или собаку, она отрыгивает все съеденное обратно, чтобы иметь возможность легко улететь.

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Популяция черных катарт в Пенсильвании резко выросла за последнее десятилетие, но 2020 год жители Мариетты называют худшим. Как прогнать птиц из города, они не знают. Обычно в таких случаях во дворах устанавливают чучела стервятников. Видя «конкурентов», катарты улетают прочь. Но чучела дорогие, и на них необходимо разрешение властей.

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Ловить или отстреливать птиц тоже нельзя — они охраняются законом. Нарушителю грозит штраф в размере до 15 тысяч долларов или лишение свободы на срок до шести месяцев.

Анна Лысенко

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