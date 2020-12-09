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15:38 (мск), источник: ТАСС Наука

Генетики нашли родину домашних ослов

А также узнали, когда именно их впервые одомашнили и почему дикие ослы в основном серые, а домашние — черные или коричневые.

Источник: jackmac34/СС0

ТАСС, 8 декабря. Анализ расшифрованных геномов более ста домашних ослов и семи их диких родичей подтвердил, что этих животных одомашнили около шести тысяч лет назад в Северной Африке, а не в тропических областях континента или на Аравийском полуострове. Статью с результатами исследования опубликовал Nature Communications.

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«Исследования митохондриальной ДНК этих животных показывают, что есть две очень обособленных группы этих копытных. Мы подтвердили это. Кроме того, анализ полного генома домашних ослов показывает, что общий предок этих животных жил на севере Африки примерно шесть тысяч лет назад», — пишут исследователи.

Традиционно считается, что первых ослов люди одомашнили примерно шесть тысяч лет назад в Северо-Восточной Африке. Их предками были дикие африканские ослы (Equus africanus), которые обитали, например, на территории современного Сомали. Домашние ослы быстро распространились по региону, прочно войдя в жизнь древних египтян во время расцвета Древнего Царства. Они использовали ослов в качестве тягловых животных и как источник мяса и молока.

В последние годы появилось мнение, что первых ослов могли одомашнить не у границ Древнего Египта, а в центральных регионах Африки или же на территории Аравийского полуострова. Недавно ученые нашли там одни из самых древнейших останков ослов.

Из-за этих находок среди ученых разгорелся спор о том, где именно находится родина ослов и кто первыми их приручил.

Группа генетиков под руководством профессора Зоологического института Китайской академии наук Дундуна У получила ответ на этот вопрос. В ходе исследования исследователи изучили геномы более 120 домашних ослов и семи их диких родичей. Кроме современных сомалийских диких ослов (Equus africanus somaliensis) среди них были обитающие в Иране онагры (Equus hemionus onager), а также живущие в Тибете кианги (Equus kiang).

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Расшифровав их геномы, ученые сравнили их между собой и выяснили, как много в их ДНК было общих мелких мутаций. По этим данным генетики составили древо эволюции ослов и определили, когда и где они появились.

Оказалось, что всех домашних ослов можно разделить на три группы. Представители каждой из них сосредоточены в разных географических регионах — в тропической Африке, Северной Африке и Евразии, а также в Австралии.

Все эти группы были генетически связаны между собой и происходили из Северной Африки, где сейчас обитают дикие сомалийские и нубийские ослы (Equus africanus africanus). Расчеты генетиков показывают, что древние обитатели этого региона приручили ослов около шести тысяч лет назад. Этот факт говорит в пользу классической теории происхождения домашних ослов.

Ученые пока не могут точно сказать, где точно находится родина этих животных. Они склоняются к тому, что окончательно ослов одомашнили древние египтяне.

В пользу этого говорит то, что изображения ослов есть на самых древних памятниках египетской культуры. При этом на рисунках из последующих эпох их внешний вид постепенно меняется, что может показывать, как влиял процесс одомашнивания на внешний вид этих животных.

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Кроме этого ученые выяснили, почему шкура почти всех диких ослов выкрашена в светло-серый цвет, тогда как у их домашних родичей окраска коричневая или черная. Это оказалось связано с «точечной» мутации в гене TBX3 у всех одомашненных ослов. Этот ген отвечает за равномерное распределение пигмента по шерсти непарнокопытных животных.

Как именно предки домашних ослов заполучили эту «опечатку» в ДНК, генетики пока не могут сказать. Тем не менее, сам факт ее существования, а также серьезные различия в уровне генетического разнообразия мужской Y-хромосомы и женской X-хромосомы у современных домашних ослов говорит о том, что их предки подвергались длительной и очень тщательной селекции. Это говорит о том, что ослы играли очень важную роль в жизни древних людей, которые не считали их «лошадьми второго сорта», подытожили ученые.

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