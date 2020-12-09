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15:14 (мск), источник: ТАСС

Названы самые обсуждаемые темы в «Одноклассниках» в 2020 году

Среди них — пандемия коронавируса, голосование по поправкам к Конституции РФ и выборы в Белоруссии.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса, голосование по поправкам к Конституции РФ и выборы в Белоруссии стали самыми обсуждаемыми темами у пользователей «Одноклассников» в 2020 году, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

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Самой обсуждаемой темой в соцсети стала пандемия — за год пользователи соцсети упомянули вирус более 22,7 млн раз. «Наибольшую реакцию пользователей вызывало “введение масочного режима” и “официальное объявление нерабочих дней в России”. Также люди активно обсуждали отмену или перенос запланированных событий: в частности, самыми обсуждаемыми стали перенос парада Победы, новый формат “Евровидения”, перенос на следующий год чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр в Токио», — отмечают в компании.

Помимо пандемии, в 2020 году в топ наиболее упоминаемых событий попали голосование по поправкам к Конституции РФ, президентские выборы и протесты в Белоруссии, акции в Хабаровске в связи с арестом экс-губернатора региона Сергея Фургала, а также конфликт в Нагорном Карабахе. Кроме того, в рейтинге оказались авария с участием актера Михаила Ефремова, «Бессмертный полк» (онлайн-акция и отмена шествия), выборы президента США, отравление блогера Алексея Навального, смерть американца Джорджа Флойда и связанные с ней протесты в США.

В числе самых значимых событий «Одноклассники» также назвали главные утраты года. Больше всего пользователи обсуждали смерть юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна, мировой звезды футбола Диего Марадоны, актера Бориса Клюева.

В топ-3 самых обсуждаемых актеров 2020 года вошли Михаил Ефремов из-за аварии в центре Москвы, а также Павел Деревянко и Константин Хабенский. Среди музыкантов самыми обсуждаемыми стали певица и телеведущая Ольга Бузова, музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста) и певец Дима Билан. Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в соцсети, возглавили футболисты Лионель Месси, Артем Дзюба, Криштиану Роналду, а также звезды UFC — Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени, уточнили в компании.

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