15:14 (мск), источник: ТАСС
Названы самые обсуждаемые темы в «Одноклассниках» в 2020 году
Среди них — пандемия коронавируса, голосование по поправкам к Конституции РФ и выборы в Белоруссии.
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса, голосование по поправкам к Конституции РФ и выборы в Белоруссии стали самыми обсуждаемыми темами у пользователей «Одноклассников» в 2020 году, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.
Самой обсуждаемой темой в соцсети стала пандемия — за год пользователи соцсети упомянули вирус более 22,7 млн раз. «Наибольшую реакцию пользователей вызывало “введение масочного режима” и “официальное объявление нерабочих дней в России”. Также люди активно обсуждали отмену или перенос запланированных событий: в частности, самыми обсуждаемыми стали перенос парада Победы, новый формат “Евровидения”, перенос на следующий год чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр в Токио», — отмечают в компании.
Помимо пандемии, в 2020 году в топ наиболее упоминаемых событий попали голосование по поправкам к Конституции РФ, президентские выборы и протесты в Белоруссии, акции в Хабаровске в связи с арестом
В числе самых значимых событий «Одноклассники» также назвали главные утраты года. Больше всего пользователи обсуждали смерть юмориста и писателя Михаила Жванецкого, а также эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна, мировой звезды футбола Диего Марадоны, актера Бориса Клюева.
В топ-3 самых обсуждаемых актеров 2020 года вошли Михаил Ефремов
Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени, уточнили в компании.