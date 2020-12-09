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13:33 (мск), источник: RTVi

Исследование: в бедных странах вакцину от COVID-19 получит только каждый десятый

По данным исследования международного альянса People’s Vaccine («Народная вакцина»), 9 из 10 человек в 67 бедных странах останутся без вакцины от COVID-19 в 2021 году. Об этом 9 декабря сообщила Amnesty International.

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Источник: AP 2020

Богатые страны, написали авторы исследования, закупили достаточно доз, чтобы вакцинировать все свое население. Больше всех купили власти Канады — вакцин там хватит, чтобы привить каждого жителя страны пять раз.

В исследовании также отмечается, что самые богатые страны, в которых живет 14% населения планеты, закупили 53% всех вакцин, которые сейчас проходят испытания и предварительно показывают свою эффективность.

96% произведенных доз вакцины Pfizer/BioNTech, которую недавно одобрили в Великобритании, закупили западные страны. Также в богатые государства отправится препарат от Moderna, который показывает 95% эффективности. Оба лекарства считаются достаточно дорогими — за дозу вакцины Pfizer в США будут просить $19.50, а дозу препарата от Moderna будут продавать по цене до $35.

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64% доз более дешевой вакцины AstraZeneca были закуплены для развивающихся стран. Однако, отмечает Amnesty International, препарат от одной компании сможет охватить только 18% населения планеты.

На основе полученных данных альянс, в который входит Amnesty International и другие общественные организации, призвал все фармацевтические корпорации, работающие над вакцинами против COVID-19, открыто делиться своими технологиями, чтобы производить больше препарата.

Кроме того, People’s Vaccine призвал государства сделать вакцину от COVID-19 общественным благом и предоставлять ее бесплатно.

С начала пандемии в мире зафиксировали 68,2 млн заражений COVID-19. Жертвами заболевания уже стали 1,5 млн пациентов. Избавиться от болезни удалось 49,9 млн человек. Лидерами по числу инфицированных остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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