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14:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Убийцы человечества. ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет

За последние два десятилетия люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, сказано в масштабном исследовании о причинах смертности в мире, которое провела Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ подчеркивает, что ранняя диагностика и профилактика таких заболеваний может значительно снизить число летальных исходов.

Главной причиной смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания | Источник: GETTY IMAGES

Если в 2000-м году в десятке основных причин, по которым умирали люди, было только четыре заболевания, не передающихся контактным путем, то в 2019-м их было уже семь.

«Эти новые оценки — еще одно напоминание о том, что нам нужно срочно усилить профилактику, диагностику и лечение неконтагиозных болезней, — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. — Они также говорят о том, насколько важно радикально улучшить систему первичной медико-санитарной помощи … которая очевидно составляет основу всего — от борьбы с неинфекционными болезнями до работы в условиях глобальной пандемии».

ВОЗ также заключает, что по сравнению с 2000-м годом средняя продолжительность жизни в мире выросла на 6 лет: сейчас она составляет более чем 73 года, а 20 лет назад — около 67-ми. При этом только пять из этих дополнительных лет шести жизни люди проводят, оставаясь здоровыми.

Исследование основано на данных, собранных до пандемии коронавируса, и не отражает, как распространение инфекционного заболевания Covid-19 повлияло на общие тренды последних лет.

Основные причины смерти в мире (2019 год)

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Данные ВОЗ

Убийца номер один

Основной причиной смертности в мире остается ишемическая болезнь сердца — на нее приходится 16% всех смертей в мире. При этом за последние 20 лет число летальных исходов от этой болезни выросло более чем на 2 млн до почти 9 млн в год.

Неонатальные заболевания — на пятом месте общемирового списка ВОЗ, но в странах с низким уровнем дохода они остаются главной причиной смерти.

Впрочем, как отмечает организация, за последние годы смертность при рождении резко снизилось: в 2019 году умерли 2 млн новорожденных младенцев, то есть на 1,2 млн меньше, чем в 2000-м.

В число десяти главных причин смерти теперь также вошла болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, при этом в Европе и Америке они оказались на третьем месте в списке. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что от таких болезней больше страдают женщины: на них приходится 65% летальных исходов.

За прошедшие два десятилетия на 70% возросла смертность от диабета — в первую очередь, у мужчин.

Самый сильный прирост был в странах Ближнего Востока.

Инфекционные заболевания

Данные ВОЗ показывают, что в целом за последние годы мир стал намного лучше справляться с инфекционными заболеваниями по сравнению с показателями 2000-го года. Такие болезни, как туберкулез и ВИЧ/CПИД, ушли из первой десятки причин смертности в среднем по миру, хотя в африканских, азиатских и других странах с низким доходом они остаются серьезной угрозой для жизни.

ВИЧ/СПИД был восьмой самой распространенной причиной смерти в 2000-м, а теперь — 19-й | Источник: GETTY
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Самыми опасными инфекционными заболеваниями остаются болезни нижних дыхательных путей, в том числе вирусная пневмония (именно она чаще всего является причиной смерти при Covid-19). В 2019-м эти болезни оказались четвертой причиной смертности в мире (от них скончались 2,6 млн человек), но по сравнению с 2000-м годом число умерших оказалось на 460 тыс. ниже.

В заявлении ВОЗ также отмечается, что ее следующий доклад «будет содержать оценки прямого и косвенного влияния пандемии Covid-19 на смертность и заболеваемость».

В числе других серьезных причин смертности в мире за 2000−2019-е годы ВОЗ отмечает дорожно-транспортные происшествия, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. 75% жертв ДТП — мужчины, говорится в докладе.

Особое внимание авторы доклада также уделяют числу американцев, умирающих от наркотиков. Это единственный регион в мире, в котором эта причина смертности оказалась в первой десятке.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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