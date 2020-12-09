14:54 (мск), источник: BBC News Русская служба
Убийцы человечества. ВОЗ назвала главные причины смертности в мире за последние 20 лет
За последние два десятилетия люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как
Если в 2000-м году в десятке основных причин, по которым умирали люди, было только четыре заболевания, не передающихся контактным путем, то в 2019-м их было уже семь.
«Эти новые оценки — еще одно напоминание о том, что нам нужно срочно усилить профилактику, диагностику и лечение неконтагиозных болезней, — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. — Они также говорят о том, насколько важно радикально улучшить систему первичной
Исследование основано на данных, собранных до пандемии коронавируса, и не отражает, как распространение инфекционного заболевания Covid-19 повлияло на общие тренды последних лет.
Данные ВОЗ
Основной причиной смертности в мире остается ишемическая болезнь сердца — на нее приходится 16% всех смертей в мире. При этом за последние 20 лет число летальных исходов от этой болезни выросло более чем на 2 млн до почти 9 млн в год.
Впрочем, как отмечает организация, за последние годы смертность при рождении резко снизилось: в 2019 году умерли 2 млн новорожденных младенцев, то есть на 1,2 млн меньше, чем в 2000-м.
В число десяти главных причин смерти теперь также вошла болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, при этом в Европе и Америке они оказались на третьем месте в списке. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что от таких болезней больше страдают женщины: на них приходится 65% летальных исходов.
Самый сильный прирост был в странах Ближнего Востока.
Данные ВОЗ показывают, что в целом за последние годы мир стал намного лучше справляться с инфекционными заболеваниями по сравнению с показателями 2000-го года. Такие болезни, как туберкулез и ВИЧ/CПИД, ушли из первой десятки причин смертности в среднем по миру, хотя в африканских, азиатских и других странах с низким доходом они остаются серьезной угрозой для жизни.
Самыми опасными инфекционными заболеваниями остаются болезни нижних дыхательных путей, в том числе вирусная пневмония (именно она чаще всего является причиной смерти при Covid-19). В 2019-м эти болезни оказались четвертой причиной смертности в мире (от них скончались 2,6 млн человек), но по сравнению с 2000-м годом число умерших оказалось на 460 тыс. ниже.
В заявлении ВОЗ также отмечается, что ее следующий доклад «будет содержать оценки прямого и косвенного влияния пандемии Covid-19 на смертность и заболеваемость».
В числе других серьезных причин смертности в мире за 2000−2019-е годы ВОЗ отмечает
Особое внимание авторы доклада также уделяют числу американцев, умирающих от наркотиков. Это единственный регион в мире, в котором эта причина смертности оказалась в первой десятке.