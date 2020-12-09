Почему Россия массово запрещает ввоз овощей

Из каких регионов Россельхознадзор запретил привозить перцы и томаты?
С 11 декабря временно запрещено ввозить перцы и томаты из Кашкадарьинской области в Узбекистане. С 26 ноября ведомство также запретило ввозить овощи из Ферганской области, а с 4 декабря — из Навоийской области.
Кроме того, с 14 декабря будут временно запрещены к ввозу в РФ перцы и томаты из Армавирской области в Армении.
Какие вирусы обнаружили в перцах и томатах из Узбекистана?
При проведении карантинного фитосанитарного контроля томатов, поступивших от одного из производителей из Кашкадарьинской области Узбекистана, специалисты Россельхознадзора выявили вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Аналогичный вирус обнаружили в томатах из Ферганской и Навоийской областей.
Как отмечают в ведомстве, вирус поражает томаты, разные виды перца, а также разные виды пасленовых растений (это, например, табак, баклажан, картофель и другие).
Устойчивостью к вирусу не обладает ни один коммерческий сорт томатов. Он чрезвычайно стабилен, а при попадании в растение очень быстро размножается.
ToBRFV способен сохранять жизнеспособность долгое время в семенах, растениях и их частях. Вирус живет, в том числе, и на других поверхностях: например, на картоне, поддонах для овощей, упаковочном материале, инструментах, одежде, транспортных средствах, сельскохозяйственном оборудовании).
Он может не менее четырех недель сохраняться в высохшем растительном соке на поверхностях теплицы (из стекла, алюминия, стали, жесткого пластика или полиэтиленовой пленки), до одной недели — на бетоне и биологических поверхностях, до двух часов — на коже и перчатках работников.
Также вирус сохраняет жизнеспособность на остатках растений, насекомых-опылителях, в растворах питательных сред и почве.
ToBRFV обладает высокой вирулентностью: даже одно зараженное растение способно вызвать вспышку заболевания.
В страну вирус может проникнуть с семенным материалом и рассадой томатов и перцев.
«В случае распространения указанного заболевания на территории страны, может быть нанесен серьезный ущерб овощеводству. Вирус может вызывать потерю до 70% урожая», — заявили в Россельхознадзоре.
Что за вирус обнаружили в овощах из Армении?
В свежих томатах, поступивших из Армавирской области в Армении, Россельхознадзор выявил вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus). В ведомстве отметили, что в конце октября проинформировали об этом Национальную организацию по карантину и защите растений Республики Армения (НОКЗР).
Ведомство потребовало у армянской стороны провести соответствующее расследование, а также сообщить о его результатах и принятых фитосанитарных мерах.
«По состоянию на начало декабря 2020 г. запрошенная Россельхознадзором информация не поступила, что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино», — рассказали в Россельхознадзоре.
Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) считается одним из наиболее опасным в мире заболеванием томатов. Также вирус поражает баклажаны, картофель и пепино (дынную грушу). Пораженные вирусом плоды вырастают меньшего размера, неравномерно созревают, на них появляются пятна.
Заболевание быстро распространяется с больных растений на здоровые при проведении агротехнических мероприятий (таких как обрезка) и при сборе урожая.
Где еще зафиксировал нарушения Россельхознадзор?
С 10 декабря Россельхознадзор также ввел ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана. В ведомстве сообщили, что с 22 октября по 8 декабря зафиксировали 17 случаев завоза томатов, пораженных южноамериканской томатной молью и томатов и яблок, зараженных восточной плодожоркой.