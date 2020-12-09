15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Бразилии найдены древние поселения в виде циферблата часов
Они «прятались» под тропическим лесом.
Древние жители Бразилии строили поселения по образцу циферблатов, отражая свои представления о структуре Вселенной.
Археологи пришли к такому выводу, исследуя недавно обнаруженные деревни 1000−1650 годов нашей эры в
С помощью лидара, помещенного на вертолет, исследователи смогли просканировать ландшафт штата и получить четкие очертания скрытых под землей древних поселений с насыпями, соединенных между собой сетью дорог. Их работа опубликована в Journal of Computer Applications in Archaeology.
Как оказалось, этот регион вовсе не опустел после того, как здесь прекратили создавать геоглифы в середине X века нашей эры. Земли были заняты системой процветающих поселений, расположенных вдоль рек и ручьев.
Сканирование также показало, что местные жители создавали свои города и поселки по четкому архитектурному плану в виде геометрических фигур. Затем более поздняя культура начала строить поселения в виде кругов, окруженных насыпными холмами. Эти схемы напоминают циферблат часов. Деревни насчитывали от 3 до 32 холмов, расположенных по кругу. Диаметр этих курганов составлял от 40 до 153 метров.
Археологи полагают, что подобные формы организации пространства отражают представления древних народов о круговой структуре космоса. Земля в этих представлениях выступала центром мира, вокруг которого двигались созвездия.
Анна Лысенко