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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

11-летний мальчик из Великобритании в деталях рисует города по памяти

Он легко может изобразить место, где побывал лишь однажды.

11-летнему Алексу Бейкеру из Великобритании не нужен фотоаппарат в путешествиях, ведь он обладает уникальной фотографической памятью и может с легкостью и в деталях нарисовать любое место, где он когда-либо был или видел на картинке.

Необычный талант Алекса проявился, когда ему было пять лет. Отец взял его с собой в Лондон всего на один день, но, вернувшись домой, мальчик смог в деталях нарисовать увиденное, пишет Daily Mail.

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Больше всего маленький художник любит рисовать обзорные городские пейзажи. Причем, чем больше зданий и сложнее их архитектура — тем лучше.

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Мальчик уже выработал свой собственный авторский стиль — его работы похожи на сложные скетчи с минимальным количеством цветов.

На создание одной картины у Алекса уходит около трех часов, но если пейзаж сложный, то за работой маленький британец может просидеть и несколько дней.

Родители Алекса такому хобби сына очень рады. У мальчика аутизм и в детстве он был довольно замкнутым, но после того, как начал рисовать картины, его состояние и настроение заметно улучшились. Юный художник даже подумывает начать продавать свои работы, чтобы заработать денег на поездку в Нью-Йорк и нарисовать город с натуры.

Екатерина Гура

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