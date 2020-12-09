11-летний мальчик из Великобритании в деталях рисует города по памяти

11-летнему Алексу Бейкеру из Великобритании не нужен фотоаппарат в путешествиях, ведь он обладает уникальной фотографической памятью и может с легкостью и в деталях нарисовать любое место, где он когда-либо был или видел на картинке.
Необычный талант Алекса проявился, когда ему было пять лет. Отец взял его с собой в Лондон всего на один день, но, вернувшись домой, мальчик смог в деталях нарисовать увиденное, пишет Daily Mail.
Больше всего маленький художник любит рисовать обзорные городские пейзажи. Причем, чем больше зданий и сложнее их архитектура — тем лучше.
Мальчик уже выработал свой собственный авторский стиль — его работы похожи на сложные скетчи с минимальным количеством цветов.
На создание одной картины у Алекса уходит около трех часов, но если пейзаж сложный, то за работой маленький британец может просидеть и несколько дней.
Родители Алекса такому хобби сына очень рады. У мальчика аутизм и в детстве он был довольно замкнутым, но после того, как начал рисовать картины, его состояние и настроение заметно улучшились. Юный художник даже подумывает начать продавать свои работы, чтобы заработать денег на поездку в Нью-Йорк и нарисовать город с натуры.