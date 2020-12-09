Врачи: COVID-19 провоцирует рецидивы аутоиммунных заболеваний

COVID-19 не только поражает внутренние органы, но и провоцирует тяжелые аутоиммунные заболевания, предупреждают врачи из Университетской больницы Роберта Вуда Джонсона в США. Болезнь оказалась способна провоцировать рецедивы синдрома Гийена — Барре. Подробности врачи описали в статье в журнале Pathogens.
Сообщения о развитии синдрома Гийена — Барре на фоне COVID-19 уже встречались, однако теперь врачи впервые столкнулись с рецидивом синдрома, вызванным коронавирусом у 54-летнего мужчины.
Синдром Гийена — Барре — острое аутоиммунное воспалительное поражение периферических нервов.
Он проявляется параличами, потерей чувствительности, вегетативными расстройствами. Синдром часто возникает как осложнение бактериальных и вирусных инфекций, иногда наблюдается после операций, вакцинаций и травм.
Хотя в большинстве случаев пациенты полностью восстанавливаются, сохранение паралича, вплоть до инвалидизации, тоже встречается нередко.
Синдром может привести к смерти от дыхательной недостаточности, сепсиса, тромбоэмболии легочных артерий, остановки сердца. Впрочем, современные методы интенсивной терапии позволили снизить летальность до 3−5%.
С рецидивирующим синдромом Гийена — Барре сталкиваются лишь около 5% больных.
«Пациент обратился в отделение неотложной помощи с жалобами на прогрессирующие проблемы с глотанием, затем в течение трех дней у него была лихорадка, за которой последовала слабость в руках, ногах и лице», — рассказала Эрин Макдоннелл, одна из авторов работы.
Тесты на болезнь Лайма, ВИЧ и вирусный гепатит дали отрицательные результаты, а анализ на COVID-19 оказался положительным. Также выяснилось, что синдром Гийена — Барре диагностировался пациенту до этого уже дважды.
Впервые мужчина столкнулся с синдромом в 2009 году после автомобильной катастрофы. Тогда он обратился к врачам с жалобами на покалывание и онемение в руках. Во второй раз это произошло, когда он в 2017 году заболел гриппом. И, наконец, в апреле 2020 года, на фоне COVID-19. После постановки диагноза врачи провели иммуноглобулинотерапию, которая улучшила состояние пациента. На 11 день его выписали из больницы, при этом остаточные симптомы, например, слабость, сохранялись еще в течение недели после выписки. До этого пациент восстанавливался гораздо быстрее.
«На этот раз его симптомы были хуже, чем в прошлые разы. Но после он выздоровел», — сообщает Макдоннелл.
Врачи изучили данные около 1200 пациентов с диагнозом COVID-19, которые были госпитализированы и выписаны в период с марта по май 2020 года, однако не нашли больше ни одного случая, когда инфекция вызвала бы рецидив синдрома.
«Мы рекомендуем, чтобы пациенты, у которых развивается COVID-19 и в анамнезе есть аутоиммунные расстройства, при которых иммунная система атакует миелин, изолирующий и защищающий их нервы, внимательно наблюдались в течение нескольких недель на предмет неврологических симптомов», — говорит соавтор работы Пайал Парих.
Авторы работы надеются, что полученные данные улучшат понимание роли COVID-19 в появлении синдрома Гийена — Барре и позволят подобрать наиболее эффективные стратегии борьбы с последствиями.
COVID-19 способен вызывать множество разнообразных последствий, но наиболее распространенное из них — повышенное артериальное давление, сообщает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
«Это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму», — пояснил он.
По словам врача, неясно до сих пор, в какой орган человека может попасть коронавирус. И непонятно, будут ли последствия для организма кратковременными или долговременными.
«Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», — подчеркнул Болибок.
А самыми распространенными неврологическими последствиями инфекции являются инсульт, а также энцефалит — воспаление тканей головного мозга. При этом такие симптомы могли появиться у разных групп населения, в том числе у молодых людей.