17:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер заслуженный артист России Александр Самойлов
Актер Александр Самойлов умер в возрасте 68 лет, сообщил МХАТ имени Горького. Причиной смерти стала «продолжительная болезнь», говорится в сообщении театра.
«Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ — заслуженный артист России, Александр Самойлов.
В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам", — говорится в сообщении МХАТа. В спектакле «Лавр» Самойлов должен был сыграть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в «Вишневом саде» — Фирса.
Александр Самойлов родился в 1952 году в семье актеров. Во МХАТе он играл в спектаклях «Горячее сердце», «Белая гвардия», «Васса Железнова», «На дне» и других. Он играл в фильмах Сель (2003), «Высота 89» (2006), «Скиф» (2018), а также в сериалах «Близнецы» (2004), «Я лечу» (2008), «Знахарь» (2008) и других. Всего Александр Самойлов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах.