В Турции отказались от закупки российской вакцины от коронавируса

«[Российская вакцина] — это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP (Надлежащей лабораторной практике — прим. ТАСС). Россия (российская вакцина — прим. ТАСС) не могла ей соответствовать, — утверждает глава турецкого Минздрава. — По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину».
По словам Коджи, в Турции «эта вакцина также не смогла получить лицензию». «По этой причине она вышла за рамки наших интересов», — добавил министр.
Между тем 25 ноября Коджа говорил, что в республике в ближайшее время начнутся токсикологические испытания российской вакцины. 27 ноября президент Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара продолжает вести переговоры с Москвой об импорте вакцины от коронавируса нового типа.