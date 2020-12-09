Песков высказался о российской вакцине на фоне отказа Турции ее закупать

«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией», — сказал пресс-секретарь в ответ на вопрос, соответствует ли отечественная разработка всем стандартам и нет ли вопросов к ее эффективности.
Ранее глава Минздрава Турции заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике.
«Спутник V» — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал ее в середине августа. Препарат создан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Сейчас проходит третья фаза клинических испытаний с участием 40 тысяч человек. По результатам второго промежуточного анализа данных, «Спутник V» показал 95-процентную эффективность. Исследования проходят также в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле Южной Корее и некоторых других странах.