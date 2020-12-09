Росавиация запретила продавать туристам билеты на вывозные рейсы

В сообщении говорится, что перевозка граждан за пределы страны в рамках турпакетов не должна выполняться на нерегулярных грузопассажирских рейсах.
В федеральном агентстве напомнили, что вывозные рейсы предназначены исключительно для доставки иностранцев за пределы России и возвращения застрявших за границей из-за пандемии соотечественников.
При этом запрет не касается коммерческой продажи билетов на рейсы в те страны, с которыми Россия возобновила регулярное авиасообщение.
Как пояснили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), запрет коснется авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии» и еще нескольких перевозчиков, которые получили разрешение властей на выполнение вывозных рейсов в некоторые страны.
По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, авиакомпании не могут перевозить на таких рейсах туристов, но билеты на них есть в открытой продаже, перевозчики предлагали туроператорам их продавать.
«В итоге перевозка из России, например, в Дубай, превысила квоту, о которой есть договоренность между двумя странами», — добавила Тюрина.
По данным «Интерфакса», после телеграммы из Росавиации «Победа» заявила своим пассажирам о вынужденном возврате билетов в Ларнаку, Дубай, Гюмри, Берлин и Кельн, а «Уральские авиалинии» попросили партнеров не продавать билеты на эти рейсы в составе туристических пакетов.
«“Победа” не продает билеты в рамках пакетных туров и направила туроператорам напоминание о том, что сейчас на некоторых международных направлениях действуют различные ограничения. Мы обязательно выполним все заявленные в расписании рейсы, в том числе в Ларнаку, Дубай, Гюмри, Берлин и Кельн», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Победа».
РБК обратился за комментарием в «Уральские авиалинии», Smartavia и «Аэрофлот».
В начале ноября Росавиация разрешила авиакомпаниям совершать вывозные рейсы из-за границы после завершения грузопассажирских полетов. Такие рейсы не носят регулярного характера и должны были производиться не чаще одного раза в неделю.
В апреле Россия прервала регулярное международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Летом перевозки постепенно начали возобновляться.
Во время действия запрета на полеты застрявших за рубежом россиян вывозили рейсами, специально организованными властями, однако в сентябре их прекратили. После этого в еще закрытые для полетов страны из России могли вылететь иностранцы на грузопассажирских рейсах.