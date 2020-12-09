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19:36 (мск), источник: РБК

Росавиация запретила продавать туристам билеты на вывозные рейсы

Российским авиакомпаниям запретили продавать билеты на вывозные рейсы в страны, с которыми все еще закрыто регулярное авиасообщение. Соответствующую телеграмму Росавиация направила перевозчикам, передает «Интерфакс».

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Источник: Агентство «Москва»

В сообщении говорится, что перевозка граждан за пределы страны в рамках турпакетов не должна выполняться на нерегулярных грузопассажирских рейсах.

В федеральном агентстве напомнили, что вывозные рейсы предназначены исключительно для доставки иностранцев за пределы России и возвращения застрявших за границей из-за пандемии соотечественников.
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При этом запрет не касается коммерческой продажи билетов на рейсы в те страны, с которыми Россия возобновила регулярное авиасообщение.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), запрет коснется авиакомпаний «Победа», «Уральские авиалинии» и еще нескольких перевозчиков, которые получили разрешение властей на выполнение вывозных рейсов в некоторые страны.

По словам пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной, авиакомпании не могут перевозить на таких рейсах туристов, но билеты на них есть в открытой продаже, перевозчики предлагали туроператорам их продавать.

«В итоге перевозка из России, например, в Дубай, превысила квоту, о которой есть договоренность между двумя странами», — добавила Тюрина.

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По данным «Интерфакса», после телеграммы из Росавиации «Победа» заявила своим пассажирам о вынужденном возврате билетов в Ларнаку, Дубай, Гюмри, Берлин и Кельн, а «Уральские авиалинии» попросили партнеров не продавать билеты на эти рейсы в составе туристических пакетов.

«“Победа” не продает билеты в рамках пакетных туров и направила туроператорам напоминание о том, что сейчас на некоторых международных направлениях действуют различные ограничения. Мы обязательно выполним все заявленные в расписании рейсы, в том числе в Ларнаку, Дубай, Гюмри, Берлин и Кельн», — сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Победа».

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РБК обратился за комментарием в «Уральские авиалинии», Smartavia и «Аэрофлот».

В начале ноября Росавиация разрешила авиакомпаниям совершать вывозные рейсы из-за границы после завершения грузопассажирских полетов. Такие рейсы не носят регулярного характера и должны были производиться не чаще одного раза в неделю.

В апреле Россия прервала регулярное международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Летом перевозки постепенно начали возобновляться.

Во время действия запрета на полеты застрявших за рубежом россиян вывозили рейсами, специально организованными властями, однако в сентябре их прекратили. После этого в еще закрытые для полетов страны из России могли вылететь иностранцы на грузопассажирских рейсах.

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