Турция опровергла сообщения об отказе от российской вакцины от COVID-19

«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — сказал чиновник журналистам.
Министерство здравоохранения также подтвердило РИА Новости, что отказа от российской вакцины «Спутник V» не было.
Ранее в среду телеканал Haberturk cо ссылкой на заявление Коджи сообщил, что Анкара не будет закупать российскую вакцину, так как она якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике.
Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
Как сообщал глава минздрава, Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины.
Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины BioNTech компании Pfizer.