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15:01 (мск), источник: Газета.Ру

«Это неизбежно»: почему умирают испытатели вакцин от ковида

Смерть добровольцев в ходе клинических испытаний вакцин не должна настораживать — это лишь случайное стечение обстоятельств, уверены врачи. Они рассказали «Газете.Ru», что наблюдения за волонтерами длятся около полугода, и за это время они могут подхватить любую болезнь или столкнуться с обострением хронического недуга, что и становится причиной летального исхода. В то же время медики не исключают, что в перспективе вакцинация может привести к тяжелым осложнениям.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе клинических испытаний вакцин от коронавируса по всему миру скончались десятки добровольцев. Так, в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов США сообщили, что в течение исследования вакцины Pfizer и BioNTech умерли уже шесть участников.

«За отчетный период было шесть смертей: два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо. Половина смертей пришлась на людей старше 55 лет», — говорится в докладе ведомства.

Там отмечается, что один волонтер, страдавший от атеросклероза и ожирения, скончался через три дня после введения первой дозы препарата, а у другого через 60 дней после введения ему второй дозы остановилось сердце. В группе плацебо два человека умерли от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух испытателей не установлена.

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Для проверки связи смертей с вакцинацией Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило заседание на 10 декабря.

Ранее, в октябре 2020 года, в Бразилии умер еще один участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной шведско-британской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщало Национальное агентство по надзору в области здравоохранения Бразилии.

28-летний доброволец заболел коронавирусом в сентябре — уже после того как привился от инфекции. В Оксфордском университете продолжили испытания вакцины — после тщательной проверки инцидента опасений по поводу безопасности препарата не возникло.

Врач-терапевт, автор сервиса «Справочник врача» Константин Хоманов пояснил «Газете.Ru», что в подавляющем большинстве смерти в ходе испытания вакцины происходят по независящим от прививок причинам.

В редких случаях вакцинация может стать импульсом для обострения хронических заболеваний или ухудшения состояния, если человек уже болен ковидом.
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В Бразилии умер волонтер, который участвовал в испытаниях новой вакцины

«К сожалению, в клинических исследованиях случается смерть испытуемого, особенно в тех, где очень большая выборка. Это нормально. Например, в Кокрейновском систематическом обзоре описано одно исследование вакцины от вируса папилломы человека, где специально учитывалась смертность. На несколько тысяч испытуемых в группе исследования умерли два человека и один — в группе контроля», — рассказал медик.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский также заметил, что при испытаниях какого-либо препарата смерть добровольца — обычное явление.

Представьте себе, что в таких испытаниях участвуют десятки тысяч людей. Даже по своему опыту скажу, что участвующие в больших испытаниях новых лекарств и препаратов умирают от причин, которые никак нельзя связать с вакциной. Это допустимо, и доля таких людей примерно 5%.
Вадим Покровский
вирусолог (цитатат по ФАН)

В то же время, по словам Хоманова, безопасности вакцин не всегда уделяется достаточно внимания. «Хорошо, что в случае с коронавирусом о смертях испытуемых хотя бы докладывают. В год от побочных эффектов различных лекарств в США погибает около 200 тыс. человек, а принимают препараты — миллионы», — заметил терапевт.

Между тем иммунолог Мария Польнер отметила, что погибают в ходе исследования и те, кто принимал плацебо — вакцину без действующего химического вещества.

Поэтому не стоит пугаться раньше времени. Если бы было точно доказано, что вакцина стала причиной смерти, то ее бы сразу запретили. Поэтому и переживать о том, что при массовой вакцинации возможен летальный исход, не стоит.
Мария Польнер
иммунолог

«Решаясь на применение вакцины, помните, что возможность заразиться ковидом в обычной жизни и получить нежелательные явления, в том числе приводящие к смертельным исходам, несоизмеримо выше, чем при вакцинации», — добавила она.

Польнер отметила, что самые частые побочные явления после вакцинации вполне безобидны — это реакции в месте введения, головная и мышечная боль, повышение температуры тела и диарея.

«За добровольцами наблюдают в течение полугода. За это время с ними может случиться все что угодно. Например, он умер от передозировки наркотиков, или это могло быть самоубийство. Или у него мог произойти инфаркт миокарда, который напрямую никак нельзя связать с использованием вакцины. Есть тысяча причин, от которых люди умирают. Поэтому исследования продолжаются», — заметил между тем Покровский.

При этом вирусолог допустил, что вакцина все же может повредить организм человека в будущем, когда уже прошло несколько лет после ее применения. Тем не менее такие данные по вакцинации от COVID-19 еще не получены.

Александра Ефимова

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