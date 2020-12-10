NI назвал самые кровопролитные конфликты в истории человечества

В Первой мировой войне (1914−1918) погибло до 40 миллионов человек, в то время как Вторая мировая война (1939−1945) унесла от 60 до 80 миллионов жизней, утверждает публицист.
Автор статьи отмечает, что в общей сложности в результате Монгольских завоеваний (1206−1368) погибло около 40 миллионов человек. При этом серия вооруженных конфликтов на территории Китая во втором и третьем веках унесла такое же число жизней.
Во время Тайпинского восстания (1850−1864) в Китае погибло от 20 до 30 миллионов человек, Дунганского восстания (1862−1869) в китайских провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайской войны (1937−1945) — около 20 миллионов.
По словам Сучиу, в ходе завоевания Мексики Испанской империей убили около 24,3 миллиона человек. Походы Тамерлана (1370−1405) унесли свыше 20 миллионов жизней. Тридцатилетняя война в Европе (1618−1648) привела к гибели 11,5 миллионов человек, Наполеоновские войны (1803−1815) — 7 миллионов.
Корейская война (1950−1953) и Война во Вьетнаме (1964−1975) унесли жизни примерно 4,5 и 4,3 миллиона человек соответственно.
Реконкиста на Пиренейском полуострове почти за 800 лет также унесла 7 миллионов жизней, Столетняя война (1337−1453) — 3,3 миллиона. Во время Пунических войн (264−146 гг. до нашей эры) между Древним Римом и Карфагеном погибло около 1,8 миллиона человек.
По оценкам публициста, конфликт Римской республики с галльскими племенами в первом веке до нашей эры унес жизни более миллиона человек, боевые столкновения римлян и евреев в первом веке нашей эры — приблизительно два миллиона.