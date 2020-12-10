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09:15 (мск), источник: Podrobno.uz

Лекарство от паники. Пять китайских вакцин вышли на финальную стадию исследований

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno. Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Пандемия коронавируса кардинально изменила ситуацию в глобальной экономике, выведя на первые роли биотехнологии и фармацевтику. Сегодня от того, насколько быстро и качественно будет разработана вакцина, зависят судьбы миллиардов людей на планете.

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И речь идет не просто о прямой борьбе с вирусом, но и перезапуске двигателя глобализации, который сейчас работает даже не в половину своей силы. Именно поэтому так важна не только разработка вакцины, но и справедливое ее распределение. В этом плане крайне показателен пример Китая, у которого на последней стадии испытаний находятся сразу пять вакцин. При этом Си Цзиньпин уже заявил, что вакцина станет всеобщим благом, а КНР готова оказать помощь беднейшим странам в ее получении.

Стремление к успеху.

Ключ успеха для Китая в том, что его специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин, а начали исследовать сразу пять направлений по их возможной разработке. Это вакцины на основе рекомбинантных белков, нуклеиновых кислот, аденовирусного вектора, а также инактивированная вакцина и аттенуированная гриппозная вакцина. В результате на сегодняшний день 13 китайских вакцин от коронавируса проходят клинические испытания, из которых пять находятся на третьей и последней фазе.

При этом работы по разработке и исследованию новых вакцин не останавливаются ни на секунду. В Поднебесной на сегодня уже вакцинировано в общей сложности свыше 60 тысяч человек, при этом не зарегистрировано никаких сообщений о серьезных побочных эффектах и негативных реакциях.

Всемирно известный медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал рандомизированный отчет о клинических испытаниях китайской инактивированной вакцины против коронавируса, указав, что она безопасна и дает положительную реакцию — у участников экспериментов успешно вырабатываются антитела.

При этом важно, что Китай, являясь ответственной державой, понимающей всю сложность и серьезность обстановки, неоднократно подтверждал свою готовность сделать вакцину общедоступной, учитывая интересы самых беднейших государств. Для этого страна присоединилась к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран и регионов мира вакцинами от ковида. Вступление Китая в эту глобальную программу говорит о том, что страна, руководствуясь принципами мультилатерализма и не стремясь к гегемонии, выполняет взятые на себя обязательства, продвигая строительство сообщества единой судьбы человечества.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно опубликовала статью, в которой приветствовала решения китайской стороны. Она отметила, что именно мультилатерализм играет ключевую роль для реализации важнейшей цели — получения вакцины и глобального ее распространения.

Генеральный директор Альянса по вакцинации GAVI и глобальный защитник вакцинации Сет Беркли в своей статье заявил, что участие Китая в механизме COVAX — это безусловный прогресс и позитивный знак, который говорит о том, что в этих делах в глобальном пространстве будет установлен порядок, все процессы будут прозрачными и справедливыми.

В настоящее время количество больных, пострадавших от COVID-19, в мире уже превысило 52 миллиона человек. Поэтому обеспечение справедливости предоставления вакцины сыграет определяющую роль в борьбе с коронавирусом в глобальном масштабе. Эксперты уже говорят, что китайское решение и практические действия КНР не только укрепят авторитет Китая и механизма COVAX, но и сподвигнут многие страны мира отказаться от выжидательной позиции и приступить к совместной деятельности в данном направлении.

Испытание коронавирусом.

В начале сентября этого года представители Штаба по борьбе с коронавирусом заявили, что Узбекистан получил предложения по совместному проведению третьей фазы клинических исследований трех вакцин китайского производства. Все эти вакцины сегодня уже используются в КНР для защиты граждан из так называемых групп риска. Это врачи, социальные работники, сотрудники правоохранительных органов.

«Во время переговоров компании КНР внесли предложение, что расходы на доставку вакцин, а также проведение медицинских и лабораторных исследований добровольцев, будут покрыты китайской стороной», — отметила эксперт штаба Барно Абдусаматова.

На следующем этапе в конце октября Министерство инновационного развития и китайская Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical достигли договоренностей о проведении клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса у нас в стране. В случае успешного завершения всех фаз испытаний Узбекистан будет иметь приоритет в приобретении вакцины по срокам и минимальной цене.

Вакцина, разработанная данной компанией и проходящая в настоящее время третью фазу клинических испытаний, представляет собой генно-инженерный белок поверхностного антигена коронавируса, и отличается высокой степенью безопасности по сравнению с аденовирусной и инактивированными типами вакцин.

В начале ноября министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов заявил, что в Узбекистан прибыла первая группа китайских специалистов, совместно с которыми организовано тестирование вакцины. Примерные сроки исследований — четыре месяца.

Для проведения испытаний вакцины будут отобраны добровольцы с привлечением семейных поликлиник, которые пройдут специальное обучение. Вторая фаза испытаний рекомбинантной вакцины, которую будут тестировать в Узбекистане, была успешно завершена на более чем тысяче добровольцев в других странах. Сейчас планируется провести испытание третьей фазы на 30 тысячах человек, из которых пять тысяч будут отобраны в Узбекистане. В ходе испытаний будут сформированы две группы. Граждане от 18 до 59 лет составят первую, а добровольцы от 60 лет и старше — вторую группу.

По словам министра, испытываемая в Узбекистане вакцина имеет высокий уровень безопасности, поскольку в ней заложена совсем небольшая частица вируса. Кроме того, она имеет универсальное воздействие на различные штаммы COVID и обладает более низкой ценой по отношению к другим вакцинам.

«Половина из пяти тысяч добровольцев — 2,5 тысячи человек — не получат настоящей вакцины. То есть настоящую вакцину введут 2,5 тысячам гражданам, остальным — безвредное вещество. Никто не будет знать, какую вакцину ему ввели, какую ампулу использовали. Это будет происходить в случайном порядке. Ни я, ни министр здравоохранения, даже руководители и сотрудники компании не будут знать, кому ввели настоящую вакцину. Целью таких действий является определение эффективности вакцины, сокращение субъективного вмешательства», — отметил министр.

По словам Абдурахмонова, побочные эффекты от данной китайской вакцины не превышают одного процента, именно поэтому она и была выбрана для тестирования у нас в стране. Министр также добавил, что Узбекистан рассматривает еще одну вакцину, разработанную китайской компанией Sinopharm. Трансфером этой вакцины занимается Министерство здравоохранения.

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